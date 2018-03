Schützenkreis wählt teils neuen Vorstand

Ehrungen, Sportberichte, Neuwahlen und Terminvergaben hat es am Samstagabend beim Schützenkreis Wangen in der Achberghalle gegeben. Kreisoberschützenmeister Stefan Bertsch wurde für eine weitere Amtszeit von vier Jahren einstimmig wiedergewählt. Patrick Ummenhofer und Ruppert Lemcke wurden neu in den Vorstand gewählt.

Kreisoberschützenmeister Stefan Bertsch freute sich in seiner Begrüßung besonders über die jungen Mitglieder der Vereine, die durch die Teilnahme am Kreisschützentag Interesse zeigen. Mit Berichten über die vierte Internationale Schieß-Sport-Show oder die 90-Jahrfeier der Karseer Schützen, blieben Bertsch so einige erfolgreiche Veranstaltungen aus dem Jahr 2017 in Erinnerung.

„Die Verbindung von Tradition mit Sport, wie das Vertreten einer guten Identität unserer Region“, schätzte Achbergs Bürgermeister Johannes Aschauer am Schützenverein. Ihm blieb mit Blick auf die Anzahl der Tagesordnungspunkte, sich kurz zu halten und den rund 150 Besuchern „gutes Sitzfleisch“ zu wünschen.

Teilweise neuer Vorstand gewählt

Kreisoberschützenmeister Stefan Bertsch wurde für eine weitere Amtszeit von vier Jahren einstimmig wiedergewählt. Gleich auch der Kreisschützenmeister Alexander Ihler. Veränderungen im Vorstandsteam gab es lediglich zwei: Zum einen durch die Wahl von Patrick Ummenhofer, welcher als bisherig stellvertretender Jugendleiter nun als Jugendleiter Hermann Dilger ablöst, zum anderen durch das neue Gesicht Ruppert Lemcke, der aus dem Schützenverein Leutkirch als Beisitzer im Schützenverein Wangen tätig sein wird.

Besondere Ehrungen wurden für langjährige Mitglieder und Besetzungen der Ämter, wie auch für die Teilnehmer an der Deutschen Meisterschaft, ausgesprochen. Mit 27 Einzelstarts und zwei Mannschaften, konnte der Schützenkreis Wangen eine stolze Teilnehmerzahl nennen, wenn auch eine geringere als im Jahr zuvor. Beachtliche Erfolge konnten dabei erzielt werden – allen voran Hermann Schwenk vom SV Leupolz, der im Herbst 2017, Deutscher Meister in der Kategorie Luftgewehr Auflage wurde. Der Kreisschützentag für das Jahr 2019 wurde an Ziegelbach vergeben, das Kreisschützentreffen an Gießen. Mit der Aufforderung, den Bezirksschützentag am kommenden Sonntag in Obereisenbach zu besuchen, fand das Programm des Kreisschützentages sein Ende. Das Programm wurde, neben dem traditionellen Fahneneinmarsch der Vereine mit ihren jeweiligen Schützenköniginnen und Schützenkönigen, von der Musikkapelle Achberg musikalisch umrahmt.