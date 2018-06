Sattelzug prallt gegen Auto

Beim Rückwärtsfahren hat ein 53-jähriger Sattelzugfahrer am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr eine hinter ihm stehende Autofahrerin übersehen und war gegen die Front ihres Autos geprallt.

Der Lastwagenfahrer hatte nach Angaben der Polizei die Wangener Straße durch Esseratsweiler in Richtung Lindau befahren und in Höhe der Panoramastraße bemerkt, dass er an der Kirchstraße vorbeigefahren war. Er hielt deshalb an und stieß mit seinem Sattelzug zurück, um abbiegen zu können. Während der Schaden am Sattelauflieger gering ausfiel, schlug dieser am Wagen der Frau mit rund 6000 Euro zu Buche.