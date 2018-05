Organistin mit Herzblut

Die Organistin und Chorleiterin Brunhilde Müller hat am Sonntag in der Kirchengemeinde St. Michael und St. Georg in Achberg ein besonderes Jubiläum gefeiert: Seit 40 Jahren ist sie als Organistin tätig. Besonders bemerkenswert ist neben ihrem Talent auch ihre persönliche Geschichte. Sie spielt bereits seit ihrem zwölften Geburtstag in Esseratsweiler die Orgel.

Schon mit zehn Jahren bekam Bruni, wie sie von den meisten genannt wird, ihren ersten Orgelunterricht in Lindau. Im Alter von zwölf Jahren spielte sie bereits jeden Sonntag die Orgel in Esseratsweiler. So kommt es, dass sie in diesem jahr bereits ihr 40-Jähriges feiert.

Der Ort erfreut sich aber nicht nur an einer begabten Organistin sondern auch an einer engagierten Chorleiterin. Ihre Freude an der Kirchenmusik überträgt sie schon seit vielen Jahren auf die Mitglieder des Kirchenchors, dem sie als junges Mädchen beitrat und den sie seit 1994 leitet. Große Festtage und einfache Sonntagsgottesdienste werden unter ihrer Leitung mit der gleichen Leidenschaft zur Musik gestaltet und damit jedes mal auch zum Erlebnis für die Gottesdienstbesucher.

Pfarrer Galm würdigte anlässlich des Jubiläums dieses außerordentliche Engagement und hob auch den großen Beitrag von Brunhilde Müller hervor, zusammen mit Anja Strodel in mehreren Benefizkonzerten einen großen Anteil zum Spendenaufkommen für die Renovierung der beiden Pfarrkirchen erbracht zu haben. Beeindruckt war das Publikum beim diesjährigen Benefizkonzert im April besonders vom fulminanten Abschlussstück, der Toccata von Widor, einer besonderen Herausforderung für jeden Organisten.