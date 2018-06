Mit Musik ins neue Lebensjahr

Geht es nach ihrer fröhlichen Aussage „I werd’ 200“, hat sie jetzt erst Halbzeit. Denn Zenta Eisele aus Saulgau hat am Montag ihren 100. Geburtstag gefeiert. „Dann kommt aber ein anderer Bürgermeister zum Gratulieren“, entgegnete Johannes Aschauer, Achbergs Bürgermeister.

Eisele hatte sich Musik zum Geburtstag gewünscht. Ein Wunsch, den Aschauer mit Hilfe von Manfred Kramer und Fritz Kaeß erfüllen konnte. Die beiden unterhielten das bestens gelaunte Geburtstagskind und ihre Mitbewohner der Seniorenresidenz Walz mit besinnlichen, aber auch lustigen Melodien, die sie auf Trompete und Tenorhorn darboten. Einen Wunsch erfüllte Aschauer aber nicht. In seinem Geschenkkorb war kein „saurer Käs“ dabei, Eiseles Lieblingsspeise. Der hätte für eine besondere Atmosphäre gesorgt, wird aber am Tag darauf von einer der Pflegerinnen nachgereicht.

In der Gegend um Saulgau geboren und aufgewachsen, arbeitete Eisele während des Krieges in der Rüstung in Ulm. Ansonsten war sie in der Landwirtschaft und Gastronomie tätig, bevor sie schließlich in Friedrichshafen bei den Franzosen als Magazinerin eine Anstellung fand. Lange lebte sie in Oberlangnau im Rathaus, wo sie nebenbei Kinder von Bekannten betreute, damit diese zur Arbeit gehen konnten.

Ihre eigene Ehe blieb kinderlos. Deshalb beschlossen Elmar Siegle und seine Frau, deren Kinder viel bei Eisele waren, sich später um sie zu kümmern, wenn sie im Alter Hilfe braucht. So betreut er mittlerweile Eisele, die gerne und viel lacht, aber auch genau weiß, was sie will. Seit Februar 2011 lebt sie in der Seniorenresidenz. Geistig ist Eisele noch außerordentlich rege. Sie merkt aber auch, dass sie einsam wird. Ihre Freundinnen, mit denen sie immer zusammen war, sind schon gestorben. Viele ihrer Mitbewohner sind deutlich jünger, zumindest an Lebensjahren.

Gerne sieht Eisele fern, als Leselektüre genügt ihr die Apothekerzeitung. Doch beides war am Geburtstag vergessen, zu unterhaltsam ging es im Aufenthaltsraum zu mit Besuchern, Gratulanten und natürlich der Musik.