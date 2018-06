Maifest auf Schloss Achberg

An den ersten beiden Mai-Wochenenden lockt Schloss Achberg Ausflügler mit einem vielseitigen Kunst- und Konzertprogramm: Traditionell bewirtet der Chor DaCapo am Sonntag, 1. Mai, in Schloss Achberg (ab 10.30 Uhr). Viele Wanderer und Radfahrer machen am Maifeiertag an dem zwischen Allgäu und Bodensee gelegenen Schloss Station und lassen sich dort mit Speisen, Getränken, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen verwöhnen, heißt es in der Ankündigung. Um 11 Uhr können Familien an einer geführten Geocache-Tour rund um das Schloss teilnehmen. Bei diesem Multi-Cache suchen Kinder und Erwachsene mit GPS-Geräten nach dem nächsten Hinweis. Der kleine Ritter Benedikt stellt den Teilnehmern an insgesamt sechs Stationen verschiedene Rätsel aus seiner geheimnisvollen Welt der Ritter und Gespenster (zusätzlicher Termin am 5. Mai, eine Anmeldung ist jeweils erforderlich). Bis zum 3. Juli präsentiert das Schloss Achberg in der Ausstellung „Selbstgefühl“ Werke des Expressionismus aus der Sammlung Brabant. Weitere Infos und Öffnungszeiten: