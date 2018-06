Letzte Gelegenheit, die Ausstellung „Scharfblick“ zu sehen

Am Wochenende vom 14. bis 16. Oktober besteht letztmals die Möglichkeit, die Ausstellung „Scharfblick – Neusachliche Werke der Sammlung Brabant“ in Schloss Achberg zu besichtigen.

Neben zahlreichen Führungen können Kinder laut Ankündigung mit dem Kinderkunstführer die Gemälde im Schloss selbstständig entdecken oder im Kinderkunstworkshop „Schmelztiegel Großstadt“ (Samstag, 14 bis 17 Uhr, Voranmeldung unter 0751/85 95 10) kreativ werden. Im Workshop wird der Schauplatz Großstadt in den Ausstellungsbildern genauer unter die Lupe genommen. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zog es viele Menschen in die Städte. Dort trafen Bettler und Kriegskrüppel auf tanzende Frauen in schicken Bars. Nach dem Ausstellungsrundgang greift der Workshop diese sozialen Gegensätze auf. Gemeinsam mit der Museumspädagogin Martina Heise entstehen in Collage-Technik eigene Statements zu den „goldenen“ Zwanziger Jahren.

Sonderführungen am Wochenende

Die Sonderführung „Das Frauenbild in den 1920er Jahren“ (Sonntag, 13 Uhr) mit der Kunsthistorikerin Babette Caesar befasst sich mit den Künstlerinnen und der Rolle der Frau in jener Zeit. Die 1920er Jahre waren wegweisend für die Emanzipation. Zudem findet eine reguläre Führung durch die Ausstellung (Sonntag, 14.30 Uhr) statt.

Abschließend bietet Michael Maurer in der Kuratorenführung (Sonntag, 15 Uhr) interessante Einblicke in eine Ausstellung, in der mehr als 130 Gemälde und Arbeiten auf Papier präsentiert sind. Neben großen Künstlernamen wie Otto Dix, George Grosz, Christian Schad, Rudolf Schlichter, Georg Scholz und Georg Schrimpf finden sich hervorragende Arbeiten weniger bekannter Künstler. Es ist dem Sammler Frank Brabant ein besonderes Anliegen, Arbeiten berühmter Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts mit Werken der sog. „Verschollenen Generation“ zu vereinen.

Mit diesem Wochenende endet die diesjährige Veranstaltungssaison und es ist die letzte Gelegenheit, die Ausstellung und das Schloss zu besichtigen, teilt der Landkreis mit

Weitere Informationen gibt es unter www.schloss-achberg.de oder telefonisch unter der Nummer 0751/85 9510.