Kupferdiebstähle: Dritter Tatverdächtiger geschnappt

Bislang 14 Kupferdiebstähle haben drei Tatverdächtige im Alter von 23, 34 und 35 Jahren gegenüber den Beamten der Ermittlungsgruppe „Kupfer“ beim Polizeirevier Wangen eingeräumt. Nach der vorläufigen Festnahme von zwei der Tatverdächtigen am 8. Juli in Isny konnte nach intensiven polizeilichen Ermittlungen am vergangenen Freitag ein weiterer mutmaßlicher Komplize ermittelt werden.

Das gaben gestern die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidiums Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehr als 25 000 Euro.

Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ haben die beiden jüngeren Tatverdächtigen ihren Wohnsitz schon länger im württembergischen Allgäu, der dritte Mann stammt aus dem Raum Ulm. Die seit November 2017 begangenen Diebstähle erstrecken sich nach bisherigen Erkenntnissen auf Isny, Wangen sowie die Gemeinden Achberg, Amtzell, Argenbühl und Bodnegg.

Nachdem die Beamten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen den nun ermittelten 34-jährigen dritten Tatverdächtigen einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht erwirkt hatten, wurde er bei der Wohnungsdurchsuchung von der Polizei festgenommen und anschließend dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl gegen den geständigen Beschuldigten gegen Auflagen außer Vollzug. Alle drei Tatverdächtigen haben sich laut Mitteilung nun wegen schweren Bandendiebstahls zu verantworten.