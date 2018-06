Kunsthistoriker spricht über Kunst aus der NS-Zeit

Der Kunsthistoriker Felix Steffan wirft am Sonntag, 1. Juli, ab 16 Uhr in einem Vortrag in Schloss Achberg einen Blick auf die „Hauptstadt der Deutschen Kunst“. Er beleuchtet die historischen Hintergründe zur aktuellen Ausstellung „Sommerlicht – Leo Putz und die ,Scholle’“, die noch bis 21. Oktober in Schloss Achberg zu sehen ist.

Der Kunsthistoriker erläutert die nationalsozialistische Kunst- und Kulturpolitik im München der 1920er- und 30er-Jahre und dokumentiert damit die Lebens- und Arbeitsumstände der ausgestellten Künstler.

München trug ab 1933 den Ehrentitel „Hauptstadt der Deutschen Kunst“. Doch was bedeutete das? Und welche Rolle spielten dabei die Künstler selbst? In seinem Überblickvortrag skizziert der Geisteswissenschaftler die Entwicklungen der deutschen Kunstwelt zur Zeit des Nationalsozialismus. Am Beispiel von ausgewählten Mitgliedern der Künstlervereinigung „Scholle“ (1899 bis 1911) und von weiteren prominenten süddeutschen Malern wird dabei unter anderem der Frage nachgegangen, welche Bedeutung den heimatlichen und bäuerlichen Sujets des frühen 20. Jahrhunderts im Dritten Reich zukam.