Kollision auf glatter Straße

Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend gegen 18.30 Uhr von der Liebenweiler Straße kommend nach rechts in die Wangener Straße abgebogen. An der Einmündung zur Wangener Straße kam er wegen seiner Sommerreifen auf der schneeglatten und abschüssigen Fahrbahn nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen.

Das Fahrzeug rutschte deshalb in den Einmündungsbereich und kollidierte mit dem Pkw eines 52-jährigen Autofahrers, der die Wangener Straße in Richtung Ortsmitte befuhr, teilt die Polizei mit. Zwei Insassen im Auto des 52-Jährigen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.