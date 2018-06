Hund reißt trächtiges Reh

Ein Hund hat am Montagvormittag im Achberger Siggenreute ein trächtiges Reh gerissen. Wie Bürgermeister Johannes Aschauer mitteilt, hatte der Hund nicht auf seinen rufenden und pfeifenden Halter gehört. Das Reh verstarb an seinen Verletzungen. Nun bittet Aschauer um Hinweise auf den bislang unbekannten Halter.

Der Bürgermeister ist empört. Er spricht gar von einem „Gemetzel“, 20 Meter habe der Hund das blutende Reh geschleift. Aschauers Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall zwischen 10 und 11 Uhr. Der Hundehalter sei auf dem Damm der Straße Duznau-Liebenweiler unterwegs gewesen. Trotz Rufens und Pfeifens rannte der Hund von dort zunächst in den Wald und dann das Reh jagend auf die Wiese hinter der Grünmüllsammelstelle Siggenreute. Dort habe das Tier das Reh gerissen.

Anschließend ließ der Hund vom Reh ab, sprang in einen Bach und rannte dann wieder in den Wald, wo ihn schließlich der Halter übernehmen konnte. Dieser habe sich zum Unverständnis des Bürgermeisters nicht einmal an die Stelle begeben, an der der Hund das Reh gerissen hat. „Das ist wie Fahrerflucht“, sagt Aschauer. Der Hund hat ein in verschiedenen Brauntönen gemustertes Fell und ist bis zur Schulter etwa 50 Zentimeter hoch.

Aschauer appelliert an Hundehalter, ihre Tiere an der Leine zu halten.

Bürgermeister Aschauer bittet um Hinweise unter Telefon 08380/226. Die Polizei Wangen werde dann weitere Ermittlungen übernehmen. (jaj)