Gemeinde Achberg sucht Gastfamilien

Achberg (lz) - Die Gemeinde Achberg erwartet zum ersten Adventwochenende eine etwa 40-köpfige Besuchergruppe aus St. Genis. Die Delegation wird am Freitag 30. November, gegen 11 Uhr eintreffen und am Montag, 3. Dezember, vormittags wieder abreisen.

Schwerpunkt der Begegnung werden der Besuch mehrerer Weihnachtsmärkte und ein vorgezogener Nikolausabend in der Achberghalle sein.

Wie bei den vergangenen Besuchen aus St. Genis ist es beabsichtigt, die Gäste bei Achberger Gastgebern unterzubringen, teilt Bürgermeister Hannes Aschauer mit. . Daher werden Familien, die bereits als Gastgeber zur Verfügung gestanden haben und auch Gastgeber, die sich neu in die Gemeindepartnerschaft einbringen wollen, gebeten, ihre Unterbringungsmöglichkeiten im Rathaus zu melden. Die Gäste werden während ihres Aufenthalts von der Gemeinde und altgedienten Mitwirkenden bei der Partnerschaft betreut, die Gastgeber sind also nicht dauernd in das Programm eingebunden.