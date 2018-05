Gaudiwurm hält, was er nicht verspricht

Er hält einfach immer alles, was er nie versprochen hat: der Gaudiwurm in Achberg. Die prinzenlose Prinzengarde, also der weibliche Nachwuchs des Dorfes, tanzte wieder und durfte ohne Zugaben gar nicht weiterziehen, die Kolderar schafften wieder unfallfrei ihre Pyramide, die Argenmännle und die Mooshexen unterhielten die Zuschauer und fütterten sie mit Süßigkeiten ab, die Dorfjugend zeigte auf einem Wagen, dass sie schon Bier trinken kann und ein Wagen widmete sich wieder der aktuellen – oder künftigen – Dorfpolitik, genauer den Überlegungen, einen Hauptamtsleiter ins Achberger Rathaus zu holen. Kaum war der Gaudiwurm vorüber, zogen alle in die Achberghalle, wo der Argenmännleball groß und klein bei Feierlaune hielt. Foto: CF (cf)