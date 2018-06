Fußballerinnen des SVA stehen erneut in der Relegation

Nicht nur in den Amateurfußballligen der Männer, auch bei den Frauen wird die laufende Saison 2017/18 mit dem Spieltag am Samstag, 9. Juni, beschlossen eingeläutet. Vorzeitig perfekt gemacht haben die Meisterschaft die SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen in der Bezirksliga Bodensee und die Spielvereinigung Lindau in der Regionenliga (Staffel 6). Zum dritten Mal in Folge werden die Fußballerinnen des SV Achberg an der Relegation in die Regionenliga teilnehmen.

Seit dem dritten Spieltag Ende September hatten die Achbergerinnen den zweiten Tabellenrang inne und gaben diesen seitdem nicht mehr ab. Nach der Übernahme der Mannschaft durch das Trainergespann Frank und Timo Lüneburger im Sommer des Vorjahres knüpfte der SVA an früheren Erfolgen an und sicherte sich am vergangenen Sonntag durch einen knappen 2:1-Heimsieg gegen den SV Arnach den Relegationsplatz. Nur der ungeschlagene Titelträger, die Spielgemeinschaft Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen, war einen Tick besser als die Achberger Mannschaft.

Ob der SVA die Relegation zu Staffel 6 der Fußball-Regionenliga bestehen wird, bleibt abzuwarten. Vor zwei Jahren, in der Saison 2015/16, war bereits in der ersten Runde Schluss. Damals unterlag Achberg beim Vertreter der Bezirksliga Riß, dem SV Burgrieden, mit 7:8 nach Elfmeterschießen. Ein Jahr davor schrammte der SVA auf Rang drei knapp an der Relegation, im Vorjahr wurde man Vierter.

Abgeschlagen in der Bezirksliga auf dem neunten und damit vorletzten Tabellenplatz liegt der TSV Schlachters. Die SGM Weiler/Scheidegg steht vor dem letzten Spieltag auf Rang sieben.

Und auf dem sechsten Platz – und somit im Niemandsland der Tabelle – rangierten aktuell die Regionenliga-Fußballerinnen des SV Maierhöfen-Grünenbach.