Frauen bereiten sich auf Weltgebetstag vor

Die Vorbereitungen auf den Weltgebetstag in diesem Jahr laufen auch in Achberg auf Hochtouren. Acht Frauen zwischen 17 und 75 Jahren saßen jetzt bei Annemarie Kraus am Küchentisch und bastelten Frösche und Schmetterlinge aus buntem Papier. Diese sollen im Weltgebetstags-Gottesdienst am Freitag, 2. März, die Buntheit des südamerikanischen Landes Surinam und Gottes Schöpfung symbolisieren. Der Weltgebetstag wird in mehr als 120 Ländern rund um den Globus am ersten Freitag im März gefeiert. Jedes Jahr wird der Gottesdienst von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Aus Surinam kommt in diesem Jahr ein weltumspannendes Gebet, in das sich auch die Achberger Frauen einreihen. Am Freitag, 2. März, um 19 Uhr lädt das Achberger Weltgebetstagsteam um Hertha Danner, Sylvia Manz, Monika Weible-Haas und Annemarie Kraus zum Weltgebetstagsgottesdienst in die Kirche nach Siberatsweiler ein. Männer, Frauen und Kinder sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen. Anschließend ist Begegnung bei Tee und Gebäck im Pfarrsaal Siberatsweiler. Foto: Sylvia Manz