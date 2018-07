Flügel für die Fantasie

Das KunstCamp für Jugendliche auf Schloss Achberg öffnet sich in diesem Sommer ganz neuen Kunstformen. Mit insgesamt acht Workshops ist das Angebot so groß wie noch nie. Das Camp findet vom 31. Juli bis 5. August auf dem Schloss statt. Teilnehmen können alle kunstbegeisterten Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Nur noch wenige Plätze sind frei.

Die Käpt`n-Blaubär-Geschichten kennt fast jeder. Dass nun deren Verfasser Bernhard Lassahn selbst einen Workshop zum kreativen Schreiben anbietet, freut die Veranstalter ganz besonders. „Ich werde einige Tricks und Kniffe verraten, wie man die Fantasie kitzelt und im Zaum hält, auf dass gewitzte Texte der unterschiedlichsten Art entstehen können, die wir gemeinsam freundlich und förderlich besprechen. Es könnte ganz lustig werden“, teilt Autor Bernhard Lassahn mit. Dazu passt, dass auf dem KunstCamp ein weiterer Workshop mit dem Titel „Digitales Theater“ von Diplompuppenspieler Moritz Schwerin angeboten wird: „Wir wollen uns eigene Geschichten ausdenken und sie mit technischen Hilfsmitteln zum Leben erwecken. Die Möglichkeiten hierbei sind unbegrenzt. Ob durch Live-Chat, Instagram-Storys, Live-Projektionen, Film- und Musikproduktion oder Figuren/Objekt-Theater“.

Wer Kunst im wahrsten Sinne des Wortes hautnah erleben möchte, kann sich im Kurs „BodyART – Du bist die Leinwand“ selbst zum Kunstobjekt machen. Aber auch die Bildhauerei soll nicht zu kurz kommen. Im Workshop „Ich und mein Holz – Skulpturen und mehr“ kann man künstlerisch schnitzen, sägen, gestalten und neue Erfahrungen mit Messern, Sägen, Hämmern und Stechbeiteln machen. Im Workshop „SchrottART“ geht es, wie es in der Ankündigung heißt, „richtig zur Sache“. Die Teilnehmer zerstören und zerlegen dort gesammelten Schrott und erwecken ihn innerhalb einer Woche mit Kreativität zu neuem Leben. Egal ob sich Omas Stehlampe in ein Ufo verwandelt oder aus Gegenständen der Kindheit eine Wundermaschine entsteht, es gibt keine verbindlichen Vorgaben. Im Workshop „Landala – LandArtMandala dreidimensional“ verbindet sich Landart mit der Gestalt der Mandalas. Dabei gilt es, die Farben- und Formen-Vielfalt im Freien zu entdecken und kreisrunde Kunst in der Natur zu erfinden. Allen Jugendlichen, die schon immer ein einzigartiges Designermöbelstück besitzen wollten, empfehlen die Veranstalter, den Workshop „Möbel Upcycling – Aus Alt mach Neu“. Dort entstehen aus alten gebrauchten Materialien neue aufregende Möbelstücke nach eigenen individuellen Vorstellungen. Wieder dabei auf dem KunstCamp ist der Fotoprofi Kees Tillema. Er wird mit verschiedenen Techniken experimentieren, so dass die Teilnehmer mehr über die Kunst der Fotografie erfahren und einen Blick hinter die Kulissen werfen können.

Die Leitung der Workshops hat ein Team von Profi-Künstlern und Kunststudenten der Pädagogischen Hochschule Weingarten.

Einzige Voraussetzung zur Teilnahme ist die Lust, sich eine Woche lang zusammen mit anderen Jugendlichen in den Workshops in kleinen Gruppen künstlerisch zu betätigen. Die gastronomische Versorgung kommt wieder von den Allgäuer Landfrauen. Die Teilnehmer übernachten in selbst mitgebrachten Zelten, gearbeitet wird in den historischen Gebäuden und auf dem Gelände des Schlosses. Der Preis von 210 Euro schließt die Kursgebühr, die Vollverpflegung und sämtliche Materialien mit ein. Interessierte Besucher sind schon jetzt zu der großen Abschlusspräsentation am Samstagabend, dem 4. August (ab 18 Uhr) eingeladen.

Nur noch wenige Plätze sind frei. Das komplette Programm und die Anmeldeformulare finden sich auf der PH-Website www.ph-weingarten.de unter der Rubrik „Aktuelles / Kunstcamp“.