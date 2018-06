Doch keine Container im Neubaugebiet

Die Idee, Flüchtlinge im Neubaugebiet in Containern unterzubringen ist vom Tisch: In Achberg gibt es nun doch ausreichend Alternativen, gab Bürgermeister Johannes Aschauer in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag bekannt.

Im Vorfeld der ersten Flüchtlings-Unterbringung im vorigen Jahr gab es Diskussionen, Unterschriften-Sammlungen und viele Sorgen in der Bevölkerung. Nun kündigen sich weitere Flüchtlinge an. Doch Aschauer sieht inzwischen eine „gute Stimmung im Ort“. Auch sein Stellvertreter Manfred Vogler ist davon überzeugt, dass „die Anfangsängste weg sind“.

Bis Mitte 2016 muss die Gemeinde 16 weitere Flüchtlinge aufnehmen

18 Flüchtlinge leben derzeit in Achberg. Dass sie immer mal wieder privat bei kleineren Arbeiten geholfen haben, war aus Sicht des Bürgermeisters „nicht ganz korrekt“, hat aber zu einer breiten Akzeptanz im Ort geführt. Das zeige sich auch daran, dass sich einige Hausbesitzer bereit erklärt haben, kleinere Wohnungen für die Anschlussunterbringung zur Verfügung zu stellen. Aus Sicht von Aschauer wäre das ein weiterer Glücksfall, denn: „Die Integration wäre hier noch einfacher.“ Denn dann fände ein direktes Zusammenleben von Einheimischen und Flüchtlingen statt.

Bis Mitte 2016 muss die Gemeinde weitere 16 Flüchtlinge aufnehmen. Überlegungen, wo sie unterzubringen sind, gab es zahlreiche. Eine davon: Die Errichtung einer temporären Container-Siedlung im Bereich des Neubaugebiets „Esseratsweiler-Südwest“. Die hätte rund 200000 Euro gekostet und ist derzeit ebenso vom Tisch wie eine Nutzung der Turnhalle. Das liegt vor allem daran, dass es zahlreiche Mietangebote aus der Bevölkerung für die Flüchtlinge gibt.

Das ehemalige „Café Argental“ komme dabei allerdings nicht in Betracht, informierte Aschauer. Es wäre zwar vergleichsweise preiswert zu erwerben gewesen. Hinzu gekommen wären allerdings Aufwendungen, um das Gebäude wieder bewohnbar zu machen. Insgesamt hätte eine halbe Million Euro oder mehr investiert werden müssen.

Konkreter in Verhandlungen sind das Landratsamt Ravensburg und ein Hausbesitzer aus Baind, der Platz für 16 Flüchtlinge anbieten könnte. Schon in den nächsten Tagen könnte es hier zu einer Entscheidung kommen.

Aber es gibt noch eine kurzfristigere Variante: Im Gemeindehaus Siggenreute könnte es schon ab November zur Unterbringung von bis zu zehn Flüchtlingen kommen. Das wäre aus Sicht des Bürgermeisters eine optimale Zwischenlösung, denn so würden nicht auf einmal 16 neue Flüchtlinge in den Ort kommen. Die Integration wäre aus seiner Sicht einfacher, der Helferkreis nicht in gleicher Weise gefordert, wenn zunächst acht Flüchtlinge hinzukämen.

Die Gemeinde sei weiter am Erwerb von Immobilien interessiert, sagte Aschauer. So gibt es Gespräche zu einem Haus in Esseratsweiler. Hier könnten einmal 14 Flüchtlinge wohnen. Angesichts dieser Varianten sprach Klaus Wirthwein davon, dass die Gemeinde „entspannt nach vorne schauen“ könne. Aschauer betonte: „So lange die Gemeinde die Unterbringung selbst organisiert, finanziert sie der Landkreis und verzichtet auf Container-Lösungen oder eine Hallen-Nutzung.“