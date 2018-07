Sowohl am Kirchengebäude in Esseratsweiler als auch an der Kapelle im Kapellenweg haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, die kupfernen Fallrohre der Dachrinnen abmontiert und gestohlen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, oder Hinweise zum Verbleib des Buntmetalls geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, zu melden.