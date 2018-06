Der Begriff Heimat bekommt eine weite Dimension

Das Interesse an dieser Veranstaltung war groß und die Freude über die Auszeichnung deutlich zu spüren: Das Württembergische Allgäu darf sich für zwei Jahre Kulturlandschaft des Jahres nennen.

Landrat Kurt Widmaier sparte denn auch nicht mit Lobeshymnen auf den vom Schwäbischen Heimatbund ausgewählten südöstlichen Teil des Landes Baden-Württemberg. Mit seinen Bergen und Tälern, Wiesen und Wäldern sowie Flüssen und Seen sei dies eine Gegend, „in der Milch und Honig fließen“. Die Pflege der Heimat habe hier eine lange Tradition, sagte Widmaier. Und er dankte am Samstagabend vor allem den „Beute-Allgäuern“ wie Jörg Leist, Paul Locherer und Georg Zimmer, viel zur Würdigung des Württembergischen Allgäus beigetragen zu haben.

Fritz-Eberhard Griesinger ist Vorsitzender des Schwäbischen Heimatbundes. Als solcher war es ihm ein Anliegen, den Zuhörern zunächst den bereits vor über 100 Jahren gegründeten Verein näher zu bringen und Aussagen über die gesteckten Ziele zu machen. Wörtlich sagte Griesinger: „Wir halten keine museale Betrachtung noch wollen wir in einer Zeit der Veränderung von Landschaft und Gesellschaft neue Sicht- und Denkweisen verhindern. Unsere Aufgabe besteht darin, Heimat zu bewahren und Heimat zu schützen.“

Weil man nach Griesingers Worten „nur das sieht und schätzt, was man weiß“, darum gibt es in den nächsten Monaten auch „eine Fülle von Veranstaltungen“ zum Thema „Schwäbische Heimat“. Sein Dank galt der AG Heimatpflege im Württembergischen Allgäu, dem Landkreis Ravensburg und der Kreissparkasse wie den Städten und Gemeinden, die als Partner dafür Sorge tragen würden, „dass der Begriff Heimat eine weite Dimension bekommt“.

Die „alte Kulturlandschaft vielen näher bringen“, das ist das Bemühen aller Verantwortlicher. Dr. Jörg Leist, Vorsitzender der AG Heimatpflege im Württembergischen Allgäu, brachte es so auf den Punkt:“Es gibt hier mehr als den Leberkäs‘ beim Fidelisbäck!“ Seine Gemeinschaft aus Heimatvereinen und Ortsheimatpflegern, so Leist weiter, wolle in den nächsten zwei Jahren „das Württembergische Allgäu in Wert setzen“.

Werkzeugkasten ländlicher Raum

Regierungspräsident Hermann Strampfer machte die Gäste mit dem „Werkzeugkasten ländlicher Raum“ bekannt, der eingerichtet wurde, „um Antworten auf die Herausforderungen zu geben, denen sich der ländliche Raum gegenübersieht“. Als Beispiel nannte Strampfer unter anderem den „Erhalt der Kultur- und Naturlandschaft“ und stellte fest: „Wie attraktiv die Landschaft eine Region machen kann, sehen wir hier im Württembergischen Allgäu. Die Region trägt den Titel Kulturlandschaft des Jahres zu Recht!“ Abschließend erwähnte Strampfer das Projekt „Kleinstadtleben“. Ein entsprechendes Netzwerk könne dazu beitragen, dass „Heimat als Begriff für Nachhaltigkeit verstanden wird“.

Der Vortrag von Professor Dr. Werner Konold von der Universität Freiburg war mit „Werden und Zukunft unserer Kulturlandschaft“ überschrieben. Wobei Konold seine „tiefen Blicke in die Vergangenheit, in Brüche und Veränderung und auch auf die unsichere Zukunft“ am Beispiel des Südschwarzwaldes festmachte. Sein Fazit lautete: „Wir müssen notwenige Änderungen akzeptieren, zeitgenössische Elemente einbeziehen und damit die Eigenart von Morgen schaffen.“

Bleibt noch zu erwähnen, dass die Harfenistinnen Katharina Gauß und Laura Müller die Veranstaltung im Achberger Schloss mit wunderschönen Klängen begleiteten.

Die Wanderausstellung „Kuturlandschaft des Jahres 2013-2014 Württembergisches Allgäu“ ist bis einschließlich 24. Mai im Eingangsbereich der Achberghalle zu sehen. Vom 27. Mai bis 14. Juni macht sie Station im Rathaus Wangen. Nach Schmidsfelden (16. Juni bis 7. Juli) kommt sie dann vom 10. Juli bis 2. August ins Argenbühler Rathaus, anschließend nach Isny (5. Bis 25. August), ins Bauernhausmuseum Wolfegg (27. August bis 14. September) und nach Amtzell (17. September bis 12. Oktober), um den Abschluss vom 15. Oktober bis 9. November in Leutkirch zu machen.