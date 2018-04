1975 machte sich Christoph Stüttgen aus Düsseldorf auf den Weg, um die alte Kunst des Handpuppenspiels zu erlernen. Er holte den Kasper aus dem Koffer und wurde sein Spieler.

Mit der Kofferbühne geht die Reise durchs ganze Land. Seit 1984 reist er immer nach Ostern in den Allgäu/Bodensee-Raum. Heuer spielt er im Rahmen des Vereins Soziale Skulptur auch im Humboldt-Haus in Achberg, und zwar am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr. Das Stück „Das Schwein unterm Apfelbaum“ dauert rund 45 Minuten und ist geeignet für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.