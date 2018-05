Bauernhofkindergarten stellt sich vor

Der Bauernhofkindergarten Achberg hat Sommerfest gefeiert und sich bei einem Tag der offenen Tür interessierten Besuchern vorgestellt. Traumhaftes Wetter, viele Besucher, gute Musik und viele glückliche Gesichter. So könnte man es kurz zusammenfassen, was im Bauernhofkindergarten Achberg am vergangenen Samstag beim Frühlingsfest los war. „Einer der schönsten Samstagnachmittage seit langem“, lautete so auch das Fazit von Bürgermeister Johannes Aschauer, wie der Kindergarten mitteilt.

Es gab Kutschfahrten, Ponyreiten und Führungen, an denen zahlreiche Besucher teilnahmen. Diese zeigten sich laut Pressemitteilung begeistert vom Konzept und der Anlage des Bauernhofkindergartens auf dem Hof der Familie Strodel. Martin Dörflinger, Leiter und Geschäftsführer der Einrichtung, wertete das Fest als großen Erfolg. Dem neuen Trägerverein „Naturkinder Achberg“ sei es gemeinsam mit den Kindergarteneltern gelungen, ein Fest zu veranstalten, welches vielen nachdrücklich positiv in Erinnerung bleiben wird.