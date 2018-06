Baind wird auch offiziell Dorfgebiet

Bereits seit fünf Jahren laufen die Vorarbeiten, einen Bebauungsplan für den Achberger Ortsteil Baind zu erstellen. Jetzt ist ein fertiger Plan vom Gemeinderat verabschiedet worden, der nun zur Auslegung kommt. Für den beauftragten Planer Hubert Sieber besonders wichtig: Am dörflichen Charakter von Baind soll und kann sich aufgrund des Planes nichts ändern.

2012 war ein Entwurf des Bebauungsplanes bereits ausgelegt worden. Die in der Folge eingegangenen Hinweise durch Ämter, Versorgungsunternehmen und Anwohner hat Planer Sieber in den jetzt vorgelegten Plan übernommen. Er hatte im vorigen Jahr den Auftrag erhalten, den bislang von der Gemeinde selbst erstellten Plan zu überarbeiten. Es zeigte sich jedoch, dass eine komplette Neuerstellung sinnvoller sei. Für Sieber wichtig war die Definition als „Dorfgebiet“, wie sie der Gemeinderat gewünscht hatte.

Denn ein solches erlaube gemäß Baunutzungsverordnung eine besonders weitgehende Nutzung. So können in dem Gebiet Land- und Forstwirtschaft ebenso agieren wie Einzelhandelsbetriebe, Gasthäuser und Beherbungsbetriebe - und das alles in Kombination mit Wohngebäuden. Ein solches „Sammelbecken“ (Sieber) sei in keiner anderen Form so vorgesehen. „Wer hier wohnt, muss wissen, dass ihm auch mal dörflicher Geruch um die Nase weht“, so Sieber. Die Baunutzungsverordnung würde auch Tankstellen erlauben – sie wurden auf Empfehlung des Planers vom Gemeinderat aber ausgeschlossen. Und auf Nachfrage von Gemeinderat Udo Freitag waren auch Mobilfunkantennen kurz ein Diskussionsthema. Bürgermeister Johannes Aschauer mahnte, dass diese schnell zu Nachbarschaftsproblemen führen könnten.

So wurde beschlossen, dass der Bebauungsplan in diesem Punkt noch geändert werden soll – dahingehend, dass solche Antennen in Baind nicht aufgestellt werden können. Der Lärmschutz spielt im neuen Plan eine besondere Rolle. So dürfen Ruheräume nur noch in den nach Westen ausgerichteten und damit von der Autobahn abgewandten Seite entstehen. Das allerdings gelte nur für Neubauten oder bei einem Komplettumbau, versicherte Sieber. Bestehende Gebäude sind grundsätzlich nicht betroffen.

Sieber erläuterte auch die von seinem Büro vertretene Grundidee: Danach werden die Vorgaben recht weit, dafür aber auch klar gefasst. So sind die maximalen Gebäudehöhen nicht in Bezug auf die Grundstückshöhe festgelegt. Diese sei an einem Hang nicht eindeutig. Vielmehr sind die Höhen in Metern über Normalnull angegeben. Befürchtungen aus der Gemeinderatsrunde, die festgelegten Höhen seien zu niedrig, zerstreute Sieber. Bei allen bestehenden Gebäuden sei noch „Luft nach oben“. Auch die festgelegte Grundflächenzahl von 0,5 beschränke nur bedingt. Zwar regelt sie, dass nur die Hälfte eines Grundstückes bebaut werden darf. Doch bezieht sich dies auf Hauptgebäude.

Nebengebäude und Garagen dürfen zusätzlich errichtet werden. Entsprechend dem Bestand dürfen zwei Vollgeschosse vorhanden sein. Sattel-, Walm- und Pultdächer sind erlaubt. Deren maximale Dachneigung darf zwischen 24 Grad bei Walm- und Pultdächern und 42 Grad bei Satteldächern betragen. Je Wohnung sind zwei Stellplätze nachzuweisen.

Keine Rolle spielte in der Sitzung die errichtete Halle am Rand des Gebietes. Über sie war im Dezember heftig diskutiert worden. Denn sie überschreitet den jetzt geplanten Bereich, da der Bauherr sie größer als genehmigt errichtet hat. „Da soll sich das Baurechtsamt darum kümmern“, sagte Bürgermeister Aschauer. Er geht davon aus, dass die im Bebauungsplan vorgesehene maximale Grundfläche von 19834 Quadratmetern der entscheidende Wert ist, um den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren genehmigen zu können. Jenseits der 20000-Quadratmeter-Grenze wären zusätzliche Gutachten erforderlich.

Nach dem einstimmigen Ja des Gemeinderates zum Bebauungsplan erfolgt nun eine neuerliche Auslegung.