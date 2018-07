Autofahrer lässt gestürzten Motorradfahrer zurück

Weil ihm ein schwarzer Mercedes in einer Kurve teilweise auf seiner Fahrbahn entgegengekommen ist, musste am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr ein auf der Alpenstraße in Richtung St320 fahrender 18-jähriger Motorradfahrer auf Höhe der Einmündung zum Moosweg nach rechts ausweichen und stürzte dabei. Wie die Polizei berichtet, zog sich der junge Mann dadurch leichte Verletzungen zu, an seinem Motorrad dürfte Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern, fuhr der etwa 30-jährige Mercedes-Fahrer, der mit südländischem Aussehen beschrieben wird, in Richtung Achberg davon.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrer oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wangen, Telefon 07522 / 9840, zu melden.