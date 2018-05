Achbergerinnen fordern ebenfalls Spitzenreiter heraus

Nicht nur in der Fußball-Kreisliga A2 der Männer, auch in der Frauen-Bezirksliga Bodensee fordert der SV Achberg als Tabellenzweiter am Sonntag, 6. Mai, den Spitzenreiter heraus. Der heißt SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen, ist – wie der VfL Brochenzell bei den Männern der A2 – in der laufenden Saison noch ungeschlagen und empfängt die Achbergerinnen um 10.30 Uhr auf dem Sportplatz des VfL (Eugen-Bolz-Straße).

Bei momentan fünf ausstehenden Ligaspielen und einem Zehn-Punkte-Vorsprung der Spielgemeinschaft gegenüber dem SVA als Herausforder genügt den Gastgeberinnen am Sonntagmittag schon ein Unentschieden, um vorzeitig die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Das Hinspiel Anfang November in Esseratsweiler endete 2:2.