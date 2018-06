Achberger Rat spricht über Elternbeiträge für Kindergärten

Bei der kommenden Gemeinderatssitzung in Achberg am Donnerstag, 12. Juni, stehen unter anderem die Elternbeiträge für die Kindergärten auf der Tagesordnung. In der letzten Kuratoriumssitzung sei laut Gemeindeverwaltung beschlossen worden, dass die Elternbeiträge in Anlehnung an die Empfehlungen der Landesregierung, des Städte- und Gemeindetags und der vier Landeskirchen erhöht werden.

Außerdem stehen die Streuobstförderung im Landkreis Ravensburg, die Instandsetzung des Wegkreuzes beim Parkplatz Schloss Achberg, die Förderung des Kunst-Camps Schloss Achberg, die Ortsheimatpflege im Haus Schulstraße 24 sowie die Instandsetzung der Pumpanlage für dasLöschfahrzeug der Feuerwehr auf dem Programm des Gemeinderats.