Achberger Narren gehen sanft mit der Obrigkeit um

Finstere Kolderar, knallgrüne Mooshexen und erdfarbene Argenmännle haben am Donnerstag die Macht im Achberger Rathaus übernommen. Sie gingen recht sanft mit der Achberger Obrigkeit um und verzichteten sogar aufs Narrengericht.

Die Gemeinderäte samt ihrem Bürgermeister Johannes Aschauer kamen also ungeschoren davon und rückten dementsprechend bereitwillig den Rathausschlüssel raus. Dass der Rathaussturm so einvernehmlich und glimpflich ablaufen würde, war vorher schon klar gewesen: „Sie haben g’sagt, sie sagen nix. Jetzt sagen wir halt was“, verkündete Bürgermeister Johannes Aschauer in Bauhof-Arbeitskleidung und widmete sich in seiner Fasnetsansprache dem Weiher und aktuellen Ereignissen in seiner Gemeinde.

Seine Idee lautet, aus dem Aushubmaterial ein Hochbeet anlegen und darauf Cannabis anzubauen. Und die Fische? „Sie lebat no.“ Angesichts solcher Narreteien machten die wahren Narren schließlich kurzen Prozess und verkündeten, dass sie bis Aschermittwoch über das Rathaus wachen. Gestärkt durch Brotzeit und begleitet von närrischer Musik stellten sie anschließend als Zeichen ihrer Macht den Narrenbaum auf. (rue)