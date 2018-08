Achberg neu entdecken

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.“ Dieses Sprichwort, angelehnt an Goethes Gedicht „Erinnerung“, hat wohl jeder schon einmal vernommen oder sogar gebraucht. Und warum sollte man die Sommerferien oder den Urlaub nicht auch mal dafür nutzen, seine Heimat besser kennen zu lernen und neu für sich zu entdecken? Wir fragen in den Gemeinden rund um Wangen nach Tipps für Daheimgebliebene. Heute in Achberg.

Schwimmen in Stromschnellen

Wer im Urlaub zu Hause in Achberg geblieben ist, der sollte auf jeden Fall ins Argental wandern, rät Bürgermeister Johannes Aschauer: „Bis zur Hängebrücke laufen und dort die Füße ins Wasser tauchen, dann den Fluss entlang bis zum Hasenpfad wandern. Das ist eigentlich eine Standardroute, die ich jedem empfehle.“ Wer sich für die Wanderung mit einem Eis belohnen will, sollte am Wochenende unterwegs sein, denn dann ist das Schloss Achberg auch bewirtschaftet.Auch von der Hängebrücke die Argen abwärts sei ein guter Wanderweg, sagt Aschauer: „Hier ist es im Sommer gleich eine Spur kühler.“ An der Argen findet man hier auch Gegenstromschnellen an der „Teufelsküche“ und am „Flunauer Sack“. Allerdings, so rät der Bürgermeister, sollte man den nächsten Regenguss abwarten, bis die Argen wieder mehr Wasser führt, bevor man schwimmen geht. Wer ein kleines Experiment wagen möchte, kann auch kurz vor dem Hasenpfad auf den Gedenkweg für Joseph Beuys abbiegen und dem geheimnisvoll rötlich gefärbten Bachlauf folgen, empfiehlt Aschauer: „Man findet eine Quelle, die von rotem Eisenocker gefärbt ist.“

Ab in die Berge

Ein weiterer Tipp des Bürgermeisters: Tagesausflüge in die nähere Umgebung, wie Bregenzer Wald und das Montafon: „Wer im Urlaub hier bleibt, sollte auch die nähere Nachbarschaft erkunden und Abenteuer in den Bergen erleben.“