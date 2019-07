Zwiefalter Vespermarkt feiert Zehnjähriges

13 meist landwirtschaftliche Erzeuger aus der Region um Ziwefalten haben sich mit drei örtlichen Gastronomen zusammengeschlossen und bieten beim Zwiefalter Vespermarkt hochwertige Lebensmittel und Getränke an. Die Gemeinde Zwiefalten und der Verein zur Förderung von Tourismus und Gewerbe in Zwiefalten laden ein am Samstag, 10. August, ab 16 Uhr zum Schlemmen und Genießen mit dem besonderen Flair des Rathausplatzes, der Zwiefalter Aach und im Schatten des historischen Münsters.

Das Angebot reicht von süßen Rosenküchlein und Amaranth in vielerlei Variationen über Milchprodukte aus erster Hand, hausgemachten Fisch-Spezialitäten und Hausmacher Wurstspezialitäten bis zu Eiern, Nudeln und Gemüse. Zu finden sind auch Imkerei-Produkte, Lammwurst und Produkte ums Schaf.

Die Zwiefalter Klosterbrauerei schenkte Biere und Erfrischungsgetränke aus. Die Bewirtung übernimmt eine Arbeitsgemeinschaft der drei Gasthöfe Bräuhaus, Felsen und Friedrichshöhle. Die Familie Engst bietet Brände und Liköre, auch Most, Most- und Apfelschorle an.

Auf dem Münstervorplatz startet um 14 Uhr die Aufführung der Zwiefalter Festspiele. Vom ausgeschilderten Sammelplatz am Rande des Rathausplatzes geht es dann weiter: Ab 16 Uhr ist das Psychiatriemuseum geöffnet – zur vollen Stunde jeweils mit kleiner Einführung. Von 16 bis 19 Uhr ist das Peterstormuseum geöffnet. ab 16.30 Uhr wird eine Biber- und Amphibienführung angeboten, es folgt um 17 Uhr eine Münsterführung und um 17.30 Uhr eine Führung „Auf den Spuren der Zwiefalten Mönche“.

Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Ein Zauberer und Luftballonkünstler wird die kleinen und großen Gäste unterhalten.