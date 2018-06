Zwiefalter Turnerfrauen besuchen Oravita

Die Turnerfrauen aus Zwiefalten haben vor Kurzem Rumänien besucht. Die Frauen erlebten spannende Tage und lernten viel über Land und Leute.

Nach etwa 1eineinhalbstunden Flug ab Memmingen landeten die Frauen in Timisoara, der drittgrößten Stadt Rumäniens mit etwa 330000 Einwohnern. Mit Mietautos ging die Fahrt weiter in das 120 Kilometer entfernte Städtchen Oravita mit 13000 Einwohnern. In dieser Gegend (Banat) sind noch viele Deutschstämmige ansässig. Der nächste Tag begann mit einem Besuch auf dem Markt mit seinem vielseitigen Angebot. Hier bieten hauptsächlich Einheimische ihre Produkte an. Anschließend wurde das Anwesen der Gastgeberin und deren Familie besichtigt. Die Ausmaße der Anbauflächen, Gebäude und Maschinen beeindruckten sehr.

Der Sonntag begann mit einem dreisprachigen Gottesdienst (rumänisch, ungarisch und deutsch) in der katholischen Kirche von Oravita. Ein Ausflug mit Autos führte durch die Ausläufer der Karpaten Richtigung Donau. Ein kurzer Aufenthalt an den Wasserfällen des Flüsschens Beusnita im Neraklamm-Beusnita-Nationalpark und dem Hekulesbad – ein ehemaliges Römerbad mit schwefelhaltigen Quellen – unterbrach die Fahrt zum nächsten Hauptziel, der Donau.

Die Donau bildet die natürliche Grenze zwischen Serbien und Rumänien. Die Dimensionen, die „unsere Donau“ hier erreicht hat, sind gigantisch. Zahlreiche Klöster in malerischer Landschaft und idyllische Dörfer waren auf der Fahrt gen „Eisernes Tor“ zu sehen. Das Eiserne Tor ist ein Durchbruchstal und zugleich ein Elektrizitätswerk an der Donau und liegt in den südlichen Karpaten (zwischen dem serbischen Erzgebirge und dem banater Gebirge) an der Grenze von Rumänien zu Serbien. Bis zu seiner Entschärfung 1972 im Zusammenhang mit dem Kraftwerksbau galt es als der für die Schifffahrt gefährlichste Flussabschnitt der Donau, der nicht ohne ortskundige Lotsenschiffe passiert werden konnte.

Am Abreisetag wurde die Gruppe von einem Binzwanger Unternehmer auf seinem Betriebsgelände in Timisoara erwartet. Mit seinem enormen Wissen über Land und Leute bot er eine aufschlussreiche Führung durch die Stadt. Drei erlebnisreiche und beeindruckende Tage in Rumänien gingen leider viel zu schnell vorbei.