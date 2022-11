Zwiefalter schneiden Misteln in Frankreich

Mehr als 25 Fahrten haben von Zwiefalten nach La Tessoualle stattgefunden, um für den Zwiefalter Advent Misteln in der französischen Partnergemeinde zu schneiden. Der Erlös des Mistelverkaufs am Samstag geht komplett an einen wohltätigen Zweck, den französischen „Téléthon“.

Das Wort Téléthon setzt sich zusammen aus „Television“ und „Marathon“. Die Idee stammt aus Frankreich, wo unzählige kleine und große Veranstaltungen übers ganze Land verteilt organisiert werden. Diese Veranstaltungen finden immer um das erste Wochenende im Dezember statt. Auf Deutschland übertragen bedeutet dies, dass bundesweit möglichst viele Menschen an möglichst vielen Orten ihren kleinen oder großen ,,Téléthon" veranstalten, um Spenden für die Erforschung der Muskelkrankheiten und zur Unterstützung der Selbsthilfe zu gewinnen. Entsprechend wurde in der Vergangenheit schon ein stattlicher Betrag an das französische,,Téléthon" überwiesen. Des Weiteren wurde ein sieben Meter hoher Tannenbaum, gespendet von der Familie Fischer aus Geisingen, in die Partnerstadt gebracht. Geschmückt mit Strohsternen und Lichterketten findet der Baum immer vor dem dortigen Rathaus seinen Platz. Bürgermeister Dominique Landreau und die beiden Vorsitzenden der Partnerschaftskomitees, Gildas Ferchaud und Klaus Fischer, sprachen von der Bedeutung und Wichtigkeit der deutsch-französischen Begegnungen, insbesondere auch dieser Mistelaktion. Bei einem Fassanstich mit anschließendem Freibier wurde der Christbaum unter Beteiligung vieler Bürger aus La Tessoualle offiziell an die Gemeinde übergeben.

Die Mistelzweige können, wie gewohnt, am Stand der ,,Freunde zur Pflege der Deutsch-Französischen Partnerschaft", in der Nähe des Rathauses Zwiefalten, am Weihnachtsmarkt Zwiefalten am Samstag erworben werden. Wie in den vergangenen Jahren freuen sich die französischen Gäste aus der Partnerstadt, die extra anreisen, auf den Verkauf ihrer französischen Delikatessen.