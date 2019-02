Zwiefalter Sauhaufen besucht Kretschmann

Alle Jahre lädt der Ministerpräsident am Mittwoch vor der eigentlichen Fasnet zum traditionellen „närrischen Staatsempfang der Landesregierung“ Vertreter der schwäbischen und alemannischen Narrenzünfte in das Neue Schloss in Stuttgart ein. Neben der Vereinigung Freie Oberschwäbische Narrenzünfte, Närrischer Freundschaftsring Neckar-Gäu, Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, Narrenfreunde Heuberg, Alemannischer Narrenring, Narrenfreundschaftsring Zollern-Alb und Verband Alb-Bodensee Oberschwäbische Narrenvereine ist auch die Lumpenkapelle „Sauhaufen“ aus Zwiefalten dabei. Sie wird den Zug der etwa 200 Narren zum Mitteltrakt des Neuen Schlosses anführen und Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein Fasnetsständchen spielen. Die von den Narren übergebene Spende geht in diesem Jahr an den Förderverein Schwäbischer Dialekt.