Zwiefalter Rälle bringen die Fasnet nach Hause

Seit vielen Monaten leben alle auf Abstand zueinander. Fasnet und Abstand, das passt eigentlich nicht zueinander. So hat sich die Narrenzunft Rälle Zwiefalten eingehend Gedanken gemacht, wie trotz der Corona-Pandemie Fasnet gefeiert werden kann.

Zunftmeister Jochen Fundel und der Küchenchef der Zunft, Karl Hänle, haben drei unterschiedliche kulinarische Körbchen zum Fasnetsfeiern zu Hause zusammengestellt. Als erstes gibt es den Rälle-Kretta für den Glombigen Donnerstag zu Hause – gefüllt mit Linsen (selbstgemacht von Karl Hänle), Spätzle (Bendel Sonderbuch) und Saitenwürsten (Metzgerei Steinhart) sowie mit einem Bier (1521) und einem Piccolo. Natürlich gibt es den Kretta auch für Kinder, anstatt mit Bier und Piccolo, mit Albschorle gelb und rot. Ihm folgt das Umzugs-Kistle für den Großen Narrensprung am Fasnets-Sonntag zu Hause – gefüllt mit abwechslungsreichem Dreierlei vom Zwiefalter Engele, Prosecco-Fläschchen, ein Paar Landjäger, Pin und kleines Mäskle der Narrenzunft, Süßigkeiten sowie Luftschlangen für den Umzug zu Hause. Und den guten Schluss macht die Bruddel-Box für die Bruddelsupp am Fasnets-Dienstag zu Hause - gefüllt mit einer Dose Kutteln von der Baacher Metzg, Schnupftabak, Hütchen, Bier (1521), Piccolo und Schnaps zum Bruddeln zu Hause.

Jeder Korb kostet zehn Euro. Die Körbchen werden von Zunftmitgliedern am Samstag, 6. Februar, ausgeliefert, so dass die Fasnets-Pakete jedem rechtzeitig zugehen werden. Deshalb sollten alle Interessierten, bis spätestens 1. Februar ihre Bestellung abgeben. Dafür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Per E-Mail: info@narrenzunft-zwiefalten.de oder bei Beate Häringer, Telefon 07373/915600 (ab 18 Uhr). Pro bestelltem Korb müssen zehn Euro an die Narrenzunft Rälle Zwiefalten überwiesen werden (IBAN DE40 6405 0000 0001 2011 14). Aufgrund der Hygienebestimmungen bittet die Narrenzunft um Verständnis, dass nur vorab bezahlte Körbe ausgeliefert werden können.