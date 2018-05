Zwiefalter Narrenzunft in der Bundeshauptstadt

Vertreter der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte haben auf Einladung der Landesvertretung Baden-Württemberg Berlin einen Besuch abgestattet. Unter den 160 Narren, die mit drei Bussen anreisten, war auch eine Abordnung der Zwiefalter Rälle-Zunft.

Nach der langen Anreise stand zunächst ein Besuch des Reichstages und ein Empfang durch die Abgeordneten der CDU auf dem Programm. Im Fraktionssaal von CDU/CSU wurde über die Arbeit der Abgeordneten und den Tagesablauf informiert. Von der Reichstagskuppel konnten die Narren anschließend bei einer Führung die Aussicht genießen. Nachdem die EnBW-Zentrale gestürmt wurde, ging es zum Höhepunkt in der Landesvertretung Baden-Württemberg, wo den Gästen aus der Politik die oberschwäbische Fasnet präsentiert wurde. Dort versammelten sich alle 160 Narren auf der Bühne. Mit dabei waren auch zwei Lumpenkapellen. Die Narrenzunft Herbertingen führte einen Strohbutzentanz auf. Peter Edelburg, stellvertretender Zunftmeister der Narren aus Hayingen, hielt eine Büttenrede. Zum Abschluss gab es einen Narrentanz der Narrenzunft Obermarchtal. „2003 und 2004 waren wir das letzte Mal eingeladen“, sagt der Zwiefalter Zunftmeister Jochen Fundel. Da sei es an der Zeit gewesen, den Berlinern wieder einmal die oberschwäbsisch-alemannische Fasnet nahe zu bringen. Eine Touristenattraktion seien sie allemal gewesen, so Fundel: „Ich weiß nicht, wie oft wir am Brandenburger Tor geknipst worden sind.“ Federführend bei der Organisation war der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Reutlingen, Michael Donth (CDU).