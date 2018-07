„Reiseziel Berlin“ hieß es für die Musikkapelle Zwiefalten bei ihrem diesjährigen Ausflug. Drei Tage Hauptstadt stärkten die Gemeinschaft und hinterließen bei den rund 50 Teilnehmern schöne Erinnerungen. Auf dem Programm standen neben einem Platzkonzert vor dem Reichstagsgebäude, eine Bootsfahrt auf der Spree, eine Stadtrundfahrt sowie ein Besuch bei Michael Donth im Bundestag.

Am frühen Samstagmorgen kamen die Zwiefalter Besucher nach neun Stunden Busfahrt in Berlin an. Neun Stunden, die sich auszahlen sollten. Gestärkt vom Frühstück ging es zu einer Spreefahrt, bei der ein erster Eindruck von der Stadt entstand. Zusätzlich zur interessanten Perspektive erhielt die Gruppe Informationen zu den umliegenden Gebäuden. Mit dem Ausstieg an der berühmten „East Side Gallery“ wurde eine weitere Top-Sehenswürdigkeit besichtigt.

Nachdenklich und emotionaler wurde es beim anschließenden Besuch des ehemaligen Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen. Angeführt von Zeitzeugen, die mit ihren persönlichen Lebensgeschichten berührten, wagten die Teilnehmer eine Reise in die Vergangenheit und in eines der dunkelsten Kapitel der DDR.

Um die Geschichte Berlins, vor allem aber auch um die Gegenwart ging es in der Stadtrundfahrt am Sonntag. Vom Brandenburger Tor bis hin zum Olympiastadion konnten zahlreiche Sehenswürdigkeiten besichtigt und Fotostops eingelegt werden. Der Nachmittag wurde für Aktivitäten in kleineren Gruppen, etwa der Besuch im „Madame Tussauds“ genutzt. Mit einem Platzkonzert vor der imposanten Kulisse des Reichstagsgebäudes fand der Tag einen harmonischen Ausklang, Dirigent Alexander Ott hatte ein passendes Programm zusammengestellt.

Wiedersehen mit altem Bekannten

Vor der Rückfahrt ging es für die Musikkapelle am Montag in den Bundestag. Nach einem Informationsvortrag auf der Besuchertribüne des Plenarsaals genossen die Zwiefalter den Ausblick von der Reichstagskuppel über Berlin. Danach gab es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Michael Donth, Bundestagsabgeordneter der CDU, empfing die Gruppe zu einem Gespräch und gab Einblicke in den Bundestag, aber auch in das Leben als Politiker in Berlin.

Nach umfangreichen Vorbereitungen zeigte sich die Vorsitzende Manuela Schultes sehr zufrieden mit dem Verlauf des Ausfluges. Und auch so mancher Teilnehmer geriet bei Erzählungen daheim in der Münstergemeinde ins Schwärmen.