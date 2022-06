Zwiefalter Marktplatz am Samstag mehrere Stunden gesperrt

In Zwiefalten ist der Marktplatz am Samstag, 2. Juli, von 15 bis 21.30 Uhr aufgrund einer Theateraufführung gesperrt. Dies teilt die Gemeinde mit. Am Samstag findet ein Gastspiel der Wanderbühne vom „Theater Unterwegs“ mit Dietlinde Elsässer und Hans Förster auf dem Marktplatz statt, deshalb wird der Parkplatzbereich vor dem Rathaus voll gesperrt. Für Anlieger bleibt die Durchfahrt durch das Gossenzuger Tor zur Beda-Sommerberger-Straße möglich. Um Rücksichtnahme der Autofahrer während der Veranstaltung wird jedoch gebeten.