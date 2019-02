Zwiefalter Fasnet nimmt Fahrt auf

Zwiefalten - Nach dem grandiosen Fest- und Umzugswochenende der Narrenzunft „Rälle“ Zwiefalten zum 90-jährigen Jubiläum gehen die Termine für die Zunftmeister und Räte weiter. In der vergangenen Woche stellt Zunftmeister Jochen Fundel die vier Zwiefalter Masken im Kindergarten vor und vermittelte den Kindern Hintergründe zu den Zwiefalter Narrenfiguren.

Am Glombigen Donnerstag machte sich eine kleine Narrengruppe mit allen vier Zwiefalter Masken auf in den Kindergarten, um den Kindern die Bedeutung dieses Tages näherzubringen und sie gleichzeitig für den Nachmittag zum Kinderumzug einzuladen. Schon vor 10 Uhr war traditionell die Wohnküche, Terrasse und der Hof im Haus von „Karin und Chip“ gefüllt mit Zwiefalter Musikanten und Narren, die sich für die Schülerbefreiung stärkten und vorbereiteten. In einem langen Zug, angeführt von der Musikkapelle mit dem Rällemarsch, marschierte bunte Narrenschar in die Grundschule, holte die Klassen eins bis vier in den Klassenzimmern ab und begleitete sie in die Turnhalle.

In ausgelassener Stimmung sangen die fesch gekleideten Kinder schmissige Lieder und führten ein Singspiel auf. Dem folgte eine lustige Polonaise nach der Monika Meng-Schwaibold in lustigen Reimen die Narren begrüßte und dann mit Zunftmeister Jochen Fundel zur Musik der Musikkapelle schunkelte. Unter dem Gejohle der Schüler und der Narren rief der Zunftmeister den entscheidenden Spruch aus: „Die Schule bleibt bis nach der Fasnet geschlossen, das hat der Rälle so beschlossen!“ Froh gestimmt folgte der Ausmarsch von der Grundschule und gemeinsam wurde in die Münsterschule gezogen, um dann auch die Klassen fünf bis neun zu befreien.

Nach einem Besuch im Rathaus mit einer kleinen Stärkung zogen sich die Narren für kurze Zeit in verschiedene Lokalitäten zurück, bevor es dann am Nachmittag weiterging mit dem Kinderumzug und der Bürgermeisterabsetzung.

Schon bei der Schülerbefreiung hatten Gäste aus La Tessoualle mit riesigen bunten Hüten teilgenommen und werden die weiteren Aktivitäten in der Fasnet begleiten. Bis zum zweiten Zunftball am Samstag wird die Gruppe auf 18 Personen anwachsen, die alle dann am Zunftball teilnehmen.

