Zwiefalter Berglauf: So weit die Beine tragen

Beeindruckende Zahlen kamen beim ersten Versuch des „neuen“ Berglaufes in Zwiefalten heraus. 84 Läufer haben in 243 Läufen über 1717 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht in etwa der Strecke einer Fahrt nach Madrid oder Stockholm.

Die Teilnehmer konnten sich von 4. Juni bis 4. Juli in drei verschiedenen Strecken von 2, 6 und 10 Kilometern Länge messen. Die zwei längeren Strecken waren auch im Nordic Walking möglich. Start und Ziel befanden sich am Sportheim im Zwiefalter Dobeltal. Die Teilnehmer zeichneten ihre Läufe mittels einer Tracking App auf, sendeten einen Screenshot, der die gelaufene Strecke, sowie die benötigte Zeit enthielt, per WhatsApp an die TSG Zwiefalten und waren so beim Wettbewerb dabei. Eine Teilnahmegebühr wurde keine erhoben.

Der „große Berglauf“ über knapp zehn Kilometer führte die Läufer vorbei an der Kesselbachquelle, zuerst 30 Höhenmeter auf den Mangerberg und wieder zurück ins Dobeltal, bevor es dann zum Anstieg auf den Tautschbuch ging. Nach gut drei Kilometern und 120 Höhenmetern erreichte man die Waldlichtung bei Mörsingen mit sehr gutem Blick auf den Wasserturm in Upflamör. Zurück im Wald ging es weitere zwei Kilometer und 80 Höhenmeter hinauf, bevor die Läufer dann im Wald wieder hinunter nach Zwiefalten liefen.

Der „kleine Berglauf“ über 6 Kilometer führte direkt die 120 Höhenmeter hinauf auf den Tautschbuch. Dort ging es dann aber nicht weiter bergauf, sondern im Rundkurs zurück ins Dobeltal. Der „Kinder-Berglau“ über 2 Kilometer führte die jungen Läufer hinauf auf den Mangerberg und wieder zurück zum Sportheim.

Neben den Bestzeiten für jeden Lauf wurden auch die fleißigsten Läufer prämiert. Hans Petermann aus Zwiefaltendorf schaffte mit 38 Läufen und 325,70 Kilometern den absoluten Bestwert. Die Zweitplatzierte und damit auch fleißigste weibliche Teilnehmerin war Doris Burgmaier aus Zwiefalten mit 215,10 km in 27 Läufen.

Die Bestzeit beim „großen Berglauf“ konnte Jonas Haiß von der TSG Zwiefalten mit 35:11 Minuten laufen. Beste Läuferin beim wurde Anja Clauß aus Oberdischingen mit 45:27 Minuten. Beim „kleinen Berglauf“ konnte Matthias Reichelt aus Riedlingen mit 25:52 Minuten triumphieren. Gefolgt von der besten weiblichen Teilnehmerin, Heike Fuchsloch aus Gossenzugen, mit 29:08 Minuten.

Die zwei längeren Strecken konnten auch im Nordic Walking absolviert werden. Hier gingen die Sachpreise an das Ehepaar Günther und Erika Butscher aus Zwiefalten sowie an Robert Stehle aus Altheim. Der „Kinder-Berglauf“ wurde im Rahmen einer Trainingseinheit von den E-Jugendlichen Fußballern gelaufen. Schnellste Läufer waren hier Vincent Rehm und Paul Schnitzer mit 7:46 Minuten. Schnellstes Mädchen war Sophia Fuchsloch mit 9:50 Minuten. Die jeweiligen Gewinner erhalten Urkunden und Sachpreise bei der Jahreshauptversammlung am 23. Juli, ab 19.30 Uhr in der Klosterbräu Gaststätte in Zwiefalten.