Zwiefalten wird vom Rälle regiert

„I will en garit hergeba!“ Nach einigen Widerworten ließ sich Zwiefaltens Bürgermeister Matthias Henne (links) bei der Bürgermeisterabsetzung auf dem Rathausplatz schließlich doch von Zunftmeister Jochen Fundel (rechts) und dem Burggrafenpaar Adrian I. und Vanessa I. überzeugen und übergab den symbolischen Rathausschlüssel an das Burggrafenpaar. Er ließ es sich aber nicht nehmen, das Ende der Regentschaft anzukündigen: „Awa, dant doch was ihr wellat en meim Haus, aber am Aschermittwoch schmeiß i eich wieder naus!“ Bis dahin allerdings will das Burggrafenpaar seine Pläne in die Tat umsetzen: Der Bürgermeister solle eine Maurerausbildung machen, das ehemalige Gasthaus Hirsch werde zur Narrendisco und im Schützenhaus gebe es Selbstverteidigungskurse. „Drom gibt uns den Schlüssel, mir hand des em Griff, mir verpassat dr Gmoid dr letschte Schliff!“ Die zahlreichen Zuschauer bejubelten die Pläne und folgten den neuen Machthabern auf den Kinderball. (jama)