Zwiefalten im Ausnahmezustand

Auf einen gelungenen und festlichen Fassanstich am Freitagabend ist am Samstagnachmittag der glanzvolle Höhepunkt des Historischen Zwiefalter Bierfests im Biergarten und Bierhimmel gefolgt. Das „Sterntaler Duo“ sorgte für stimmungsvolle musikalische Unterhaltung und riss die begeisterten Besucher mit zum Tanzen und Schunkeln, Trinken und Singen.

Das Bierhimmelteam hatte das Angebot an regionalen Produkten im Hofladen deutlich erweitert und bekam jede Menge Lob und Anerkennung für eine einladende Dekoration: Ob kleine Wildschweine aus Holz, Felle von Wildtieren, Jagdtrophäen und Abwurfstangen und vieles mehr – die Herbstjagdzeit lieferte viele Angebote.

Gegen Abend startete die Blasmusikparty im Bierzelt und als gegen 20.30 Uhr die original Zwiefalter Bierfestband „Ois Easy“ aufspielte, da gab es bald darauf kaum mehr ein Durchkommen im Bierzelt. Gegen 22 Uhr beurteilte Peter Baader, Geschäftsführer des Zwiefalter Klosterbräus, die Lage im Bierzelt als „Ausnahmezustand“. Die Sechs-Mann-Band sorgte für eine Superstimmung und die Bedienungen hatten den ganzen Abend Mühe über die verstopften Gänge ihre Gäste zu versorgen. Ein ums andere Mal animierte die Band die Besucher mit „Die Krüge hoch!“ – und niemand verweigerte die Gefolgschaft.

Für eine gute Stimmung sorgten auch Hunderte gut angezogener Besucher. Ob fesche junge Frauen in herrlichen und meist bunten Dirndl oder junge Männer in Lederhosen und rot-, blau- oder grün-karierten Hemden – es war eine Freude, die vielen gut gelaunten und strahlenden Menschen beim Fest zu erleben.

Die Sorgenfalten der Veranstalter über aufziehende Stürme waren bis in den späten Nachmittag hinein unbegründet. Milde Temperaturen mit Sonne und zunehmendem Wind hielten auch am Sonntag die Besucher nicht von ihrer Feierlaune ab.

Am Sonntag und Montag wurde außerdem eine nette Überraschung angeboten: Fortlaufend gab es Pferdekutschfahrten mit Informationen zur Geschichte des Klosters und des Orts, die sehr stark nachgefragt wurden und großen Anklang fanden. Wer noch mehr zur Ortsgeschichte erfahren wollte, konnte eine Führung „Auf den Spuren der Mönche“ besuchen, die von der Arbeitsgemeinschaft der Alb-Guides angeboten wurde.

Ab 11 Uhr wurden spannende Brauereiführungen bei laufendem Betrieb angeboten. Bei einem attraktiven Regionalmarkt auf dem Brauereihof gab es lokale Spezialitäten in großer Füllen.

Die Auswahl war überwältigend und bot auch viele Ideen und Vorschläge für Dekorationsartikel, unter anderem herrliche Hopfenkränzchen, die vor Ort angefertigt wurden. Eine bunte Vielfalt von Brauchtumsartikeln bis zu Handwerkervorführungen mit meisterlichen Unikaten und außergewöhnlichen Angeboten brachte die Besucher ins Schwärmen. Viele Stände boten Häppchen und Gläschen zum Probieren an, was von den Gästen gerne angenommen wurde.

Für Kinder war ein großer Parcours mit Spielmöglichkeiten aufgebaut. In einem abgesicherten Teil konnten die Kleinen sich aktiv betätigen und sich mit altersgerechten Spielgeräten beschäftigen. Darüber hinaus waren im Kinderprogramm ein Kornspeicher, Hüpfburg, ein vielbenutzter Trettraktorparcours, aber auch ein Sandhaufen, Karussell, Ponyreiten und vieles andere möglich und wurde vielfältig nachgefragt.

Im Bierzelt waren ab dem Frühschoppen um 11 Uhr ständig Musikkapellen aus Böttingen, Altheim und Westerheim aktiv. Auch der Biergarten und der Hofladen boten weiter attraktive Angebote an und lockten laufend Besucher an. Zwei Jungbrauer zeigten im Bierhimmel ein Schaubrauen und informierten die Interessierten über vielerlei Biersorten. So konnten die Gäste bis in den Abend hinein eine große Auswahl von Aktivitäten genießen, sich informieren und probieren.

Auch am Montag besteht noch Gelegenheit für vielerlei Freuden beim Bierfest. Ab 15 Uhr gibt es im Bierzelt Vorführungen des Kindergartens und der Jugendkapelle Zwiefalten. Ab 17 Uhr startet der beliebte Feierabendhock mit Handwerkerabend und Festausklang. Hierzu spielt das Bodensee-Quintett mit Oberkrainerklängen auf. Ausschankende ist um 23.30 Uhr.