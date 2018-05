Zwiefalten erwartet 192 französische Gäste

Zum 45-jährigen Bestehen der Partnerschaft Zwiefalten – La Tessoualle wird ein großes Programm für die 192 Gäste aus der französischen Partnerstadt geboten. Ein Jahr lang haben sich die Zwiefalter darauf vorbereitet. Am Donnerstagabend werden die La Tessoualler erwartet.

Bei der Einfahrt in die Gemeinde Zwiefalten können die Vorbereitungen für das Partnerschaftstreffen nicht übersehen werden: Die Bäume entlang der Hauptstraße sind mit Bändern in den deutschen und französischen Farben geschmückt, Wimpelbänder in den französischen Farben „blau - weiß - rot“ überspannen die Straße.

Bei der Ankunft der drei Omnibusse am Donnerstagabend gegen 18 Uhr an der Rentalhalle wird der Platz bunt geschmückt sein mit handgemalten „Willkommensmännchen“. Die „Gesichter der Partnerschaft“ sollen die Vielfalt beider Nationen zum Ausdruck bringen. Diese werden – zusammen mit einer großen Zahl an Fahnen und Fähnchen, Girlanden, Bildern und Symbolen – das Ortsbild von Zwiefalten über die Jubiläumstage schmücken und die Gäste begrüßen. In riesigen Mengen wurden blaue Partnerschafts-T-Shirts bedruckt , Freundschaftsbänder und Dekorationsmaterial ausgegeben.

Alle französischen Freunde werden in Zwiefalten und Umgebung bei gastgebenden Familien aufgenommen. Vor einer Woche fand hierzu eine Informationsveranstaltung für die Gast-Familien statt. Es wurde der organisatorische Ablauf besprochen. Inzwischen liegt auch ein Heft vor mit dem Programm und entsprechenden Hinweisen.

Schule an den Vorbereitungen beteiligt

Engagiert haben sich die Lehrer und Schüler der Münsterschule: Für das Rahmenprogramm wurde ein Kunstprojekt gestartet und vielfältige Aktivitäten initiiert.

Die Klassen 8/9 haben einen Partnerschaftsbaum gebastelt, die Klassen 5/6 haben in Stempeltechnik Dekorationsmaterial für die Halle hergestellt. Fahnen wurden mit Wünschen und Sprüchen zu thematischen Bereichen hergestellt und werden die Räume ausschmücken. So bringt sich auch die junge Generation mit einem großen Beitrag zur Festigung der Partnerschaft mit ein.

Im Komitee für die Partnerschaft, unterstützt durch erfahrene Organisatoren, laufen die Fäden zusammen. Klaus Fischer, Vorsitzender des Partnerschaftvereins, ist stolz auf die große Bereitschaft für kreative Einsätze. „Wir sind unendlich dankbar für den großartigen Zusammenhalt und die hervorragende Mitarbeit. Die Kreativität ist wirklich beeindruckend“, freut sich der Vorsitzende. Auch Bürgermeister Henne schwärmt von den ideenreichen Vorbereitungen. „Es beeindruckt mich sehr, mit welchem Einsatz und in welchem positiven Geist hier zusammen gearbeitet wird. Die Partnerschaft lebt in vielen hundert Zwiefaltern.“