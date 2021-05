Zwiefalten bietet zusätzliche Schnelltests an

Die Gemeinde Zwiefalten, bietet in der Rentalhalle, Mauerstraße 1, kostenlose Schnelltests an. Nun soll das Angebot bis zum Ende der Pfingstferien sogar noch erweitert werden. Denn der Bedarf an Testmöglichkeiten ist groß. Mit dem Öffnungsschritt 1 und den folgenden weiteren Öffnungsschritten sind Besuche in kulturellen Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen und den Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben damit verbunden, dass die Besucher geimpft, genesen oder getestet (tagesaktueller Coronatest) sein müssen.

„Wir sind einfach ein touristischer Ort hier in Zwiefalten“, sagt Bürgermeisterin Alexandra Hepp. „Mit den Testmöglichkeiten wollen wir Betriebe, Gastronomen und Freizeiteinrichtungen in Zwiefalten unterstützen.“ Das kommunale Testangebot richtet sich an alle Personen, die symptomfrei sind und in den vorangegangen 14 Tagen keinen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hatten. Neben Erwachsenen werden auch Kinder getestet. Die Probenentnahme erfolgt im vorderen Nasenbereich.

Die Gemeinde ruft dazu auf, das Angebot zu nutzen. „Sie schützen dadurch nicht nur ihr eigenes Umfeld, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie“, so Hepp. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Testzentrum hat an folgenden Tagen geöffnet: Freitag, 28. Mai: 17 bis 18 Uhr; Samstag, 29. Mai: 15 bis 18 Uhr; Sonntag, 30. Mai: 11.30 bis 16 Uhr; Dienstag, 1. Juni: 17 bis 18.30 Uhr; Mittwoch, 2. Juni: 17 bis 18.30 Uhr; Donnerstag, 3. Juni (Fronleichnam): 11.30 bis 16 Uhr; Freitag, 4. Juni: 17 bis 18 Uhr; Samstag, 5. Juni: 15 bis 18 Uhr; Sonntag, 6. Juni: 11.30 Uhr bis 16 Uhr.