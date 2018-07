Zwei Mal die Traumnote an der Münsterschule

In feierlichem Rahmen sind 16 Haupt- und 25 Realschüler der Klassen H9 und R10 der Zwiefalter Münsterschule verabschiedet worden. Lehrer und Eltern zeigten sich stolz, dass 17 weibliche und 24 männliche Jugendliche nach bestandenen Prüfungen mit sehr guten Leistungen „aus der Schule herausgewachsen sind“.

Konrektorin Monika Meng-Schwaibold eröffnete die Ansprachen und begrüßte besonders die „Noch-Schüler“ der Münsterschule und freute sich über die Teilnahme von Rektorin Sabine Heißel in einer „Pause von der Babypause“. An die chic gekleideten, ausscheidenden Schüler gewandt, rief sie: „Eure Leistungen hier waren echt toll!“

Alle Schulabgänger wissen bereits, was sie nach den Sommerferien beziehungsweise ab 1. September, wenn das Ausbildungsjahr beginnt, erwartet: Von den Hauptschülern besuchen zwölf eine weiterführende Schule, vier Schüler gehen direkt in eine Ausbildung. Von den Realschülern machen zehn eine Ausbildung, drei absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr, sieben besuchen ein einjähriges Berufskolleg und vier streben das Abitur an über ein berufliches Gymnasium.

Wichtiges im Blick behalten

Bei ihren Wünschen für die Zukunft empfahl die Konrektorin, zu erkennen, was im Leben zählt. „Lauft nicht Unwichtigem oder gar Zerstörerischem nach. Behaltet stets ein bisschen Luft, die ihr mit euren Freunden und Freuden füllen könnt, sonst verliert ihr unter Umständen das Wichtigste aus dem Blick“, so Monika Meng-Schwaibold.

„Ihr habt Stärken und werdet euren Weg gehen!“, war sich Bürgermeister Matthias Henne bei seiner Ansprache sicher. Er sieht das Ziel mit „harmonischen Personen und nicht Spezialisten“ erreicht und wünschte weiter viel Erfolg.

Mit herzlichen Worten und einem Händedruck wurden anschließend die Zeugnisse übergeben. Die Klassenlehrerinnen Charlotte Schwan (H9) und Sabine Huber (R10) gratulierten ebenfalls. Gute Ratschläge und herzliche Worte fanden die Elternvertreter Daniela Engst, Maria Knab-Hänle und Andrea Schäfer und wünschten mit Leuchtbuchstaben „Alles Gute“. Die SMV-Lehrerin Marina Stumm dankte dem Schülersprecher Jannik Knorr und den Vertretern in der Schulkonferenz Leo König und Jana Schäfer und wünschte mit einer SMV-Tasse Glück und Erfolg.

Nach einer Pause mit Angeboten an Getränken und kulinarischen Leckerbissen bestand Gelegenheit zu Gesprächen unter den vielen Gästen. Die große Freude der Eltern drückten einige Paar damit aus, dass sie sich umarmten – mit den Worten „Mir hant’s g’schafft!“

Im weiteren Verlauf fassten die Klassenlehrerinnen ihre Eindrücke und Erfahrungen zusammen. Charlotte Schwan sprach zu sechs Punkten und wünschte den Abgängern Freude, gute Begleiter, ein gutes Anschlussticket und Erfolg. Sabine Huber lobte die „harte Arbeit und die gemeisterten Herausforderungen“. Sie empfahl „die eigenen Ziele zu verfolgen und den Grundsatz zu beachten, dass jedem Tief ein Hoch folgt“.

Zeitkapsel für ein Treffen

In einer Präsentation in Bild und Ton wurde die Abschluss-Klassenfahrt nochmals lebendig. Für ein zukünftiges Klassentreffen in zehn Jahren legten die Schülerinnen und Schüler interessante Gegenstände in eine Zeitkapsel als Erinnerung an die Zukunft. Lehrer, Mitarbeiter und Vertreter erhielten passende Geschenke für ihre Leistungen in der Schulzeit. Mit dem Schlusslied unter dem Winken mit bunten Knicklichtern fand die Abschlussfeier dann einen besinnlichen Ausklang.