Zukunft ungewiss: Erfolglos Suche nach einem TSG-Vorsitzenden

65 Mitglieder der TSG Zwiefalten drängten sich im Nebenzimmer des Bräuhauses in Zwiefalten bei der Hauptversammlung. Im ersten Teil wurden Berichte über die erfolgreiche Vereinstätigkeit im Jahr 2018 vorgetragen. Im zweiten Teil sollten die Wahlen folgen – aber es aber keine Vorschläge für den 1. und 2. Vorsitzenden. Nach zähem Ringen und vielen Appellen wurde die Versammlung geschlossen. Die bisherigen Vorsitzenden sind bis auf weiteres geschäftsführend tätig, bis in einer außerordentlichen Versammlung ein neuer Versuch zur Wahl gemacht wird.

Zu Beginn der turnusmäßigen Hauptversammlung hieß der 1. Vorsitzende Eugen Schultes der TSG Zwiefalten die Besucher herzlich willkommen. Er freute sich über die große Beteiligung, auch von befreundeten Vereinsvorsitzenden. In seinem Geschäftsbericht bedankte sich der seit 33 Jahren amtierende Vorsitzende bei allen Mitgliedern und Freunden des Vereins für die vielfältige Aufgabenerledigung in der TSG. Besonders erwähnt wurden die Vertreter in der Vorstandschaft, die Abteilungs-, Übungs-, Riegen- und Jugendleiter, Schiedsrichter und sonstigen Helfer. Nach 33 Jahren im Amt des 1. Vorsitzenden mit umfangreichen Aufgaben und großartigen Leistungen scheidet Eugen Schultes aus gesundheitlichen Gründen aus. Alle Bemühungen um einen Nachfolger blieben bisher ohne Erfolg.

Die umfangreichen Tätigkeitsberichte der Abteilungsleiter Fußball, Tischtennis und Turnen waren schriftlich ausgelegt. Die 1. Mannschaft im Fußball spielt in der Spielgemeinschaft mit dem SV Daugendorf, es wird erwartet, dass die Mannschaft die Klasse erhalten kann. Die 2. Mannschaft liegt derzeit in der Kreisliga II Reserven auf dem 10. Tabellenplatz.

Im Nachwuchsbereich sind sechs Mannschaft in der Jugend im Einsatz. Drei Jugendmannschaften bilden Spielgemeinschaften mit Hayingen und Pfronstetten. Die E und F-Jugend und die Bambini der TSG können eigenständige Mannschaften bilden.

200 in der Abteilung Turnen

In der Abteilung Tischtennis waren bisher vier Mannschaften aktiv im Einsatz. Inzwischen wurde die 1. Mannschaft der Herren zurückgezogen, die drei anderen Mannschaften halten sich tapfer.

Die Abteilung Turnen ist an elf verschiedenen Terminen pro Woche aktiv und bewegt regelmäßig rund 200 Teilnehmer. Die jüngsten Turner starten mit zweieinhalb Jahren, die älteste aktive Turnerin ist über 80 Jahre alt. 25 Teilnehmer haben erfolgreich das Sportabzeichen abgelegt, davon 13 Jugendsportabzeichen.Im Jahr 2018 wurde mit einem großen Erfolg der 1. Sporttag absolviert. Die vielfältigen Aktivitäten kommen gut an und halten unzählige Teilnehmer laufend fit.

Kassier Dominik Sturz berichtete im Kassenbericht von großen Anschaffungen, etwa eines Mähroboters und einer Wasserpumpe. Die finanzielle Situation ist sehr befriedigend. Der Kassenprüfungsbericht bestätigte eine sachlich und rechnerisch genaue und saubere Kassenführung.

Bürgermeister Matthias Henne bedankte sich für das rege Engagement in allen Bereichen. Der Verein sei beispielgebend und doch stehe eine Zäsur im Verein an. Henne appellierte deutlich an junge Leute zur Übernahme von Verantwortung in dem rührigen Verein.

Ein herzlicher Dank galt an Eugen Schultes, der den Verein über 33 Jahre geführt hat und „sich für nichts und niemand zu schade war“. Ein Weinpräsent und ein Gutschein sollen den Vereinsvorsitzenden an die „schönen und unvergessenen Momente in seiner Ära“ erinnern. Anhaltender Beifall war deutlicher Ausdruck der Dankbarkeit und Zufriedenheit für die erfolgreiche Vereinsführung.

Wohin führt der künftige Weg?

Mit einer eindeutigen Erklärung zur rechtlichen und persönlichen Situation des Vereins startete der zweite Teil der Versammlung. Der 1. und 2. Vorsitzend des Vereins sind vorübergehend geschäftsführend tätig. Die TSG Zwiefalten läuft in die Gefahr sich auflösen zu müssen. Vorsorglich wird für den 28. Juni eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

In ihren Appellen erklärten Eugen Schultes und auch Bürgermeister Matthias Henne die prekäre Situation und appellierten an die Besucher zur Übernahme von Verantwortung, gegebenenfalls auch als Teil eines Teams zur weiteren sportlichen Entwicklung, um in guter Aufgabenverteilung eine Lösung zu erreichen. Aber alle Versuche konnten keinen Teilnehmer bewegen sich für eine Wahl zur Verfügung zu stellen.

Bürgermeister Henne wird eine Initiative ergreifen und eine Einladung auszusprechen, um „in einer geordneten Gruppierung die Vorbereitungen für das weitere Vorgehen zu treffen“. Eugen Schultes bat flehend darum, bei den geplanten Wallfahrten aktiv mitzuhelfen. Die Hauptversammlung der TSG Zwiefalten wurde damit geschlossen.