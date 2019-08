„Zucchini Sistaz“ in Wimsen

Zu Gast in dr Wimsener Mühle ist am Freitag, 13. September, ab 20 Uhr das Trio „Zucchini Sistaz“, das mit dem mittlerweile vierten Konzertprogramm unterwegs ist. Die „Zucchinis“ aus Münster begeistern mit dreistimmig gesungenen Bigband-Klassikern der 20er- bis 50er-Jahre und kombinieren diese mit ausgewählten Zitaten aus der gesamten Popmusikgeschichte. Dabei untermalen sie ihre gesanglich akrobatischen Darbietungen äußerst witzig und frech mit Kontrabass, Gitarre, Posaune und Flügelhorn! Eine extravagante und kokette Nummer auf Top-Niveau. Im Vorverkauf kostet die Karte 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Vorverkauf unter Telefon 07121/302210 und 07373/205290.