Zimmerleute stellen Zwiesel als Narrenbaum auf

Der feierliche Umzug durch den Park und die Beda-Sommerberger-Straße hat für die Zwiefalter Narren am historischen Peterstor geendet. Dort war der blau-weiße Narrenbaum bereits ausgelegt. Nach dem kräftigen Ausschellen des Büttels ergriff Zunftmeister Jochen Fundel das Mikrofon und startete die Zeremonie des Narrenbaumaufstellens.

Nach Musikstücken der Musikkapelle und des Kolping-Fanfarenzugs machte sich die zwölfköpfige Arbeitsgemeinschaft der Zwiefalten Zimmerleute daran, mit großen Stangenscheren und viel Muskelkraft den schweren Zwiesel in die Senkrechte zu bringen. Zimmermeister Ingo Hamberger gab dazu die Kommandos und kontrollierte immer wieder den Fortschritt.

Unterbrochen durch immer wieder abwechselnde Musikstücke gelang es flott, den Narrenbaum in die gewünschte Stellung bringen. Gleich wurde auch die älteste Figur der Zwiefalter Fasnet, ein mächtiger Klosterrälle, angeschraubt.

Mächtigen Beifall spendeten die Gäste, als die Schirmherren für das Freundschaftstreffen zum 90-jährigen Bestehens des Zwiefalter Narrenvereins, Bürgermeister Matthias Henne und der baden-württembergische Sparkassenpräsident Peter Schneider, begrüßt wurden.

Während die Zimmerleute sich nach Abschluss ihrer Aktion ein Bier gönnte und ihre Werkzeuge aufräumten, machten sich die Musikkapellen und Zuschauer bereits wieder auf den Weg zur nächsten Station des Freundschaftstreffens.

Wie damals vor 90 Jahren wurden die Besucher zu einem närrischen Abend ins Bräuhaus geleitet. Damit wird die alte Tradition der Wirtshausfasnet wieder zum Leben erweckt. Nach einer Einstimmung durch die Musikkapellen folgte die Fortsetzung mit Live-Musik und Rälle-DJ Gerold Hofmaier.

Für das jüngere und junggebliebene Narrenvolk begann um 19 Uhr die große Ü-16-Fasnets-Party in der Rentalhalle. Federführung hatte dort der Förderverein der Narrenzunft, für Stimmung und gute Laune sorgte die Narrendisco.

An beiden Festplätzen erfasste nach wenigen Musikstücken die Stimmung die Narren und brachte sie in die gewünschte Feierlaune, die zahlreiche Stunden anhielt und in ganz Zwiefalten für Freude sorgte.