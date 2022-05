ZfP lädt wieder zum Pensionärstreffen

Einmal im Jahr lädt das ZfP Südwürttemberg seine ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte dies die vergangenen zwei Jahre leider nicht erfolgen. Das Pensionärstreffen dieses Jahr findet am Montag, 23. Mai, ab 11 Uhr im großen Saal im Konventbau des ZfP Südwürttemberg in Zwiefalten statt. Dieser besondere Tag soll Gelegenheit bieten, sich mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bei gutem Essen und in geselliger Atmosphäre auszutauschen. Gleichzeitig gibt es Informationen über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen.