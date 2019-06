Zeitreise durch die Geschichte

In den schwarz-gelb-orangenen Kolpingsfarben boten die Musikanten des Zwiefalter Kolpingfanfarenzuges mit ihren Landsknechtsuniformen ein eindrucksvolles Bild in der Halle der Kreissparkasse Zwiefalten. Die aktuell 60 aktiven Musiker strahlten bei der Ausstellungseröffnung zum 50-jährigen Jubiläum des Fanfarenzuges voller Freude und Stolz.

Filialdirektor Ralf Fuchsloch sprach bei seiner Begrüßung von einem Meilenstein für den Fanfarenzug. Der Landkreis Reutlingen und die Gemeinde Zwiefalten unterstützen das rege Kulturleben der Vereine. Auch die Kreissparkasse ist Partner und fördert über Kultur und Soziales. So war es keine Frage, dass auch die Ausstellung bei diesem Jubiläum unterstützt werde.

Auch der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Zwiefalten, Josef Ott, sieht den Fanfarenzug als Aushängeschild und Möglichkeit der Jugendarbeit in Gemeinschaft mit dem Verein. Viele hochmotivierte Jugendliche engagieren sich damit nicht nur in der Kolpingsfamilie, sondern repräsentieren auch die Heimatgemeinde. Er schilderte Beispiele der Begeisterung, aber auch von Mut und Tatkraft für die gemeinsame Sache.

In Vertretung für Andreas Burgmaier, dem Vorstand des Fanfarenzugs Zwiefalten, leitete Dirigent Marcel Ott auf die Eröffnung der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum hin. Seit der Gründung des Fanfarenzuges im Jahr 1969, die federführend vom damaligen Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Zwiefalten, Georg Häbe, und Pfarrer Anton Barth angeregt wurde, folgten die Verantwortlichen ihren guten Idealen. Für Marcel Ott liegt das Erfolgsrezept in der ausgeprägten Harmonie und dem gegenseitigen Respekt – und dies bei einer Altersspanne von 48 Jahren unter den Musikanten.

Über die Gemeindegrenzen hinaus werden jährlich über 30 Auftritte geleistet. Besondere Höhepunkte sind dabei Ausflüge durch fast ganz Europa. Heimliche Träume lassen immer wieder den Wunsch nach einer Reise auch über den großen Teich aufleben. Mit Stolz werden die beachtlichen Mitgliederzahlen beobachtet, neue Mitglieder werden gründlich ausgebildet. Mit den unterschiedlichen Instrumente wie Fanfaren, Helikom und Horn werden nach wie vor ohne Ventile nur Naturtöne gespielt. Seit zehn Jahren wird die Zwiefalter Fasnet jeweils begleitet und in Gemeinschaft gefeiert.

Marcel Ott bedankte sich herzlich bei der Kolpingsfamilie für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Sein Dank galt auch allen Sponsoren und Förderern für die Unterstützung. In einem Festausschuss und einem Kreativteam wurden in langen Sitzungen die Vorbereitungen für das Jubiläum entwickelt. Eine Festschrift enthält die Chronik des Fanfarenzugs und für die Ausstellung legten Tanja Herter, Florian Griesinger mit Unterstützung von Ronja Bauer und Inge Hilsenbeck eine Fleißarbeit vor.

In einer Zeitreise wurde die Geschichte des Fanfarenzuges in zahlreichen Untergliederungen aufgearbeitet. Die Themengebiete sind: Wie alles begann, Vertreter des Fanfarenzuges, Dirigenten, Ring Oberschwäbischer Fanfarenzüge, Querbeet und Allerlei, Ausflüge. Aber auch Jahreszeiten, Hochzeiten und Jubiläen. In schöner Harmonie waren alle Bilder einheitlich auf schwarz-gelb-orangenem Hintergrund ausgestellt und beeindruckten sehr. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten in der Kreissparkasse Zwiefalten zu besichtigen.

In bekannter Tradition wurden in den folgenden Stunden viele guten Gespräche geführt, Ideen und Gemeinsamkeiten ausgetauscht. Alle Generationen beteiligten sich engagiert und tatkräftig und lassen für die weiteren Vereinsjahre auf positive Erwartungen hoffen.