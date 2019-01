Zahlreiche Veranstaltungen prägen 2019

Der Veranstaltungs- und Kulturausschusses der Gemeinde Zwiefalten hat bereits im November 2018 für das Jahr 2019 Termine und Veranstaltungen gesammelt, beraten und koordiniert. Die 27 gelisteten Zwiefalter Vereine, die Gemeindeverwaltung, die beiden Kirchen, Firmen und Organisationen machten reichlich von der Terminanmeldung Gebrauch. Nun liegt ein umfangreicher Veranstaltungskalender vor, der für jeden Bürger eine Fülle von Möglichkeiten bietet.

Mit einem Hochamt im Kapitelsaal begann die Reihe der Veranstaltungen der katholischen Kirchengemeinde am 1. Januar. Die Musikkapelle Zwiefalten lädt am 5. Januar, um 20 Uhr, in die Rentalhalle zu ihrem Neujahrskonzert ein. Die Gemeinde Zwiefalten hat für 6. Januar um 11 Uhr zum Neujahresempfang ins Feuerwehrgerätehaus eingeladen. Der Dreikönigstag ist mit Terminen ausgefüllt: 14 Uhr Königsschießen beim Schützenverein im Schützenhaus, 15 Uhr Häsabstauben und Dännalesmessen im Forellental Gossenzugen, 17 Uhr Vesper der Katholischen Kirchengemeinde im Kapitelsaal.

Die Reihe der Jahreshauptversammlungen eröffnet am 9. Januar der Münsterchor im Haus-Adolph-Kolping, es folgen am 1. Februar der Liederkranz Cäcilia Zwiefalten im Gasthaus Mohren, am 9. März der Schützenverein im Schützenhaus, am 11. März der Verein für Tourismus und Gewerbe (TGZ),und der Förderverein TSG Zwiefalten. Am 15. März die Musikkapelle Zwiefalten in der Brauereigaststätte, am selben Tag die TSG Zwiefalten, am 17. März die Trachtenvereinigung Baach im Gasthaus Mohren, am 18. März die Schwimmbadfreunde, am 23. März die Kolpingsfamilie im Haus-Adolph-Kolping, am 30. März die Freiwillige Feuerwehr Zwiefalten um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Zwiefalten. Weitere Jahreshauptversammlungen: 31. März Verein zur Pflege der Partnerschaft, 7. April CDU-Gemeindeverband, 8. April Katholischer Frauenbund, 11. November Narrenzunft Zwiefalten, 17. November Schwäbischer Albverein.

Jubiläen und traditionelle Feste

16./17. Februar: Freundschaftstreffen 90 Jahre Narrenzunft Zwiefalten mit Gottesdienst für Narren, Narrenbaumstellen, Partynacht, großer Narrensprung. Am 6. April wird das Dorfgemeinschaftshaus Upflamör mit Feuerwehrgarage nach Sanierung und Neubau eingeweiht. 1. Juni: Schützenfest, 90 Jahre Schützenverein Zwiefalten, 20. Juni: Dorffest in Mörsingen, 22./23./24. Juni: 50 Jahre Kolping-Fanfarenzug mit Highlandgames und Partyabend, Frühschoppen, Festumzug, Nachmittagsunterhaltung, Kabarettabend und Festausklang mit Kinder- und Seniorennachmittag, 6. und 8. Juli: Dorffest Upflamör mit Kunsthandwerker- und Schlemmermarkt, 14./15. Juli: Dorffest Sonderbuch, 10. August: Vespermarkt am Marktplatz, 30. November: 25. Zwiefalter Advents- und Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Attraktionen.

Kirchliche Feste

16. Februar: Gottesdienst für Narren, 8. März: Weltgebetstag der Frauen, 14. April: Palmweihe und Palmprozession, 18. bis 20. April: Abendmahlgottesdienste, mit Kreuzwegandacht, Karmette und Osternachtsfeier, Feierliche Vesper, 1. Mai: 20 Uhr: Maieröffnung mit Lichterprozession, 6. Mai: Maiandacht in Ensmad – Katholischer Frauenbund, 19. Mai: 10 Uhr: Erstkommunion, 30. Mai: 9 Uhr: Öschprozession, 2. Juni: 10 Uhr: Altarweihe, Festgottesdienst mit Bischof Fürst, 9./10. Juni, Pfingsten: Wallfahrt der italienischen Kirchengemeinden, 16.6.: Wallfahrt der kroatischen Kirchengemeinden, 30. Juni: Gottesdienst im Grünen in Wimsen, 28. Juli: 17 Uhr: Konzert mit Hans-Peter Merz, Orgel/Trompete, 25. August: 17 Uhr: Konzert mit Achim Lieblang, Orgel, 29. September: Erntedankaltar im Münster, 13. Oktober: 17 Uhr: Weinrauch-Konzert, 27. Oktober: 17 Uhr: Geistliche Abendmusik, Münsterchor und Evangelischer Kirchenchor, 3. November: 10 Uhr Hubertusmesse, 8. Dezember: 69. Ensmad-Wallfahrt.

Zwiefalter Klosterbräu – Feste

13./14. April: Frühlingserwachen Bierhimmel mit Frühlingsmarkt, Mai bis September: jeden ersten Samstag im Monat Dämmerschoppen mit den Original Bierhimmel-Musikanten, 8. bis 11. August: Klosterbräu-Festspiele, 20. - 23. September: Historisches Bierfest, 19. Oktober: Lichterfest im Bierhimmel. November bis Dezember an vier Samstagen Winterzauber im Bierhimmel.

Zentrum für Psychiatrie

28. Januar: 14 Uhr: Gedenktag und -feier für die Opfer des Nationalsozialismus zusammen mit der Münsterschule Zwiefalten. 6. Februar: Konzert Kulturinitiative im Casino: Bruno Aleppio. 14. Februar: 17 Uhr: Vernissage im Casino Fotoausstellung Gustav Mesmer. 17. März: 14 Uhr: im Konventbau: Zwiefalter Trialog Schwerpunkt Psychose. 3. April: 18.30 Uhr: Konzert Kulturinitiative: Chirs Proctor. 3. Juni: 19 Uhr: Konzert Kulturinitiative, Akkordeonorchester Riedlingen. 23. Juli: 16 Uhr: Kulturinitiative im Dekanatsgarten: Rock im Park. 24. Juli: 17 Uhr: Historischer Klinikspaziergang mit Dr. Bernd Reichelt. 15. September: Treffpunkt Zwiefalten in Park und Gelände. 10. Oktober: Ethiktagung im Konventbau. 13. Oktober: 14 Uhr: im Konventbau: Zwiefalter Trialog Schwerpunkt Sucht.

Peterstor-Museum und Prälatursaal

13. April: 18 Uhr: Vernissage „Religiöse Alltagskunst“ im Peterstor-Museum. 13. April: 19.30 Uhr: Prälaturkonzert Württembergische Streichersolisten mit virtuosen Zigeunerweisen. 25. Mai: 19.30 Uhr: Prälaturkonzert mit Geigerin Rebecca Thies, Klavier und Viktor Jugovic. 14. September: 19.30 Uhr: Prälaturkonzert mit Duo Olivera, Flöte und Gitarre. 7. Dezember: 19.30 Uhr: Ausflug in die Welt der Oper und Operette mit Karina Aßfalg, Sopran und weiteren Künstlern.