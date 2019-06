Als Erweiterung zum Badebetrieb wird im Zwiefalter Höhenfreibad ab sofort auch Yoga mit Yogalehrerin Rose Rother angeboten. Die Kurse finden alle 14 Tage bei gutem Wetter immer dienstags und mittwochs ab 9.30 Uhr statt. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos, es ist nur Eintritt für das Höhenfreibad zu entrichten. Besitzer von Jahreskarten können dieses Angebot ebenfalls nutzen. Eingebettet in die Natur, mit Blick aufs Münster, geschützt im Schatten der Bäume und ruhig gelegen am sonnigen Hang startet der Morgen bewusst mit sanften und fließenden Übungen. Yoga fördert die Flexibilität und Muskelstärke, stärkt den Kreislauf und das Immunsystem, kann geistige Klarheit und neues Selbstvertrauen schaffen und zu einer Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit führen. Hierfür ist keine besondere Kondition oder Übung erforderlich – jeder kann mitmachen.

Mitzubringen sind gute Laune, bequeme Kleidung und eine Gymnastikmatte. Nach dem Kurs besteht zusätzlich die Möglichkeit, unter Anleitung Aquajogging im Schwimmerbecken auszuprobieren. Die beiden nächsten Yogatermine finden am 18. und 19. Juni statt. Das Freibad hat bei gutem Wetter täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.