In der Nacht auf Sonntag ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnwagen im Bereich der Brunnensteige in Zwiefalten in Brand geraten. Gegen 3.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert und rückten zum Brandort aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. An dem älteren Wohnwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.