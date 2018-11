Winterzauber im Biergarten beginnt

Gerade noch rechtzeitig sind die Außentemperaturen gesunken, Rauhreif überdeckt am Morgen die Natur und lässt Sträucher und Gräser mit unzähligen Eissternen glitzern. An vier Samstagen in der Vorweihnachtszeit entsteht im Außenbereich des Bierhimmels in Zwiefalten ein Weihnachtsmarkt mit einer Vielfalt an regionalen Angeboten.

Am 24. November, von 15 bis 21 Uhr, öffnen sich zum ersten Mal in dieser Vorweihnachtszeit die weihnachtlich dekorierten Verkaufsstände für die Besucher. Eine Krippe mit Streichelzoo erwartet die kleinen Besucher und auf der Bühne wird am ersten Samstag, ab 17 Uhr, Wintergrillen mit Alexander Buck aus Obermarchtal angeboten. Vorab gibt es Erläuterungen zum fachgerechten Zerlegen von Fleisch. Die Programme wechseln: am 8. Dezember besucht der Nikolaus die Kleinen und verteilt Geschenke, am 15. Dezember werden in der Weihnachtsbäckerei Lebkuchen verziert.

Die geschmückten Verkaufsstände bieten handgefertigte Artikel aus unterschiedlichem Material und ess- und trinkbare Geschenke für Weihnachten. An einigen Ständen werden Verkostungen angeboten. Auch Kränze und weihnachtliche Dekoartikel werden angeboten, Weihnachtskrippen und Artikel mit weihnachtlichen Motiven. Die Schaubrauerei ist in Betrieb und der Braumeister wird Informationen zum Bierbrauen geben.